Age of Empires-maker Relic Entertainment gaat verder als indiespelontwikkelaar

Spelontwikkelaar Relic Entertainment heeft aangekondigd als indiestudio verder te gaan. Het bedrijf werd in 2013 door SEGA overgenomen. Dankzij een externe investeerder kan de studio nu zelfstandig door.

Relic Entertainment deelt het nieuws op X. Daar noemt het bedrijf de stap een 'enorme kans' en belooft het bestaande titels te blijven ondersteunen. Wie de investering heeft gedaan waardoor Relic nu als indie verder kan, is niet bekendgemaakt.

Relic Entertainment is een Canadese studio die al sinds 1997 bestaat. De studio is bekend van games als Age of Empires IV en franchises als Company of Heroes, Warhammer 40.000: Dawn of War en Homeworld. In 2004 werd de studio overgenomen door THQ, een ontwikkelaar en uitgever van games die in 2012 failliet ging.

Relic Entertainment werd vervolgens in 2013 overgenomen door SEGA, waarvan het tot nu toe onderdeel was. Op X bedankt Relic Entertainment SEGA voor zijn steun en begeleiding. "We zijn dan geen onderdeel van SEGA meer, maar we blijven vrienden en collega's", schrijft de studio.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 11:28
20 • submitter: Xtuv

28-03-2024 • 11:28

20

Submitter: Xtuv

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Reacties (20)

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leon001 28 maart 2024 13:54
Ik denk dat de term 'indie' hier wel behoorlijk opgerekt wordt.
Natuurlijk staat het voor 'independent', maar het suggereert ook een klein team en zonder afhankelijkheid van een grote geldschieter.
ChefA @leon00128 maart 2024 14:07
Dat was dus ook exact het eerste wat ik dacht bij het lezen van dit bericht. :+
denios 28 maart 2024 11:57
Relic Entertainment is verkocht aan (een nieuwe holding onder) investeerder Emona Capital LLP

bronnen:
https://wccftech.com/sega...other-240-jobs-in-europe/

https://www.videogameschr...tting-240-jobs-in-europe/
Cergorach
28 maart 2024 11:42
Age of Empires IV was gewoon een MS game, gemaakt door Relic. Redelijk goed ontvangen, maar wordt imho gewoon overschaduwd door de vorige delen en de continued support daarvoor.

Company of Heroes 3 staat op Steam als 'mixed' en helemaal niet zoveel reviews. Ik heb nu ook niet bepaald de interesse gehad om het te gaan spelen...

Company of Heroes 2 was een DLC disaster en Dawn of War 3 was gewoon een geheel disaster. Het was geen super slecht RTS, maar DoW1 en DoW2 was het gewoon erg teleurstellend. En dat is wat ze hebben gedaan onder het Sega bewind, best teleurstellend dus. Ik ben benieuwd wat ze als indie studio gaan doen... Want de afgelopen 15 jaar hebben ze niet veel meer gedaan dan CoH, 40k IP en AoE4...
Amanoo @Cergorach28 maart 2024 12:23
Ik vind het eigenlijk wel jammer dat AoE4 wordt overschaduwd, want het voelt wel echt aan als een Age of Empires, maar alle kritiek die ik vroeger had wordt erdoor opgelost. Ik vond bij AoE2 altijd dat alle culturen eigenlijk hetzelfde waren. Ja, de een was beter in boogschieten, de ander had dit en dat poppetje juist wel of juist niet. Maar het was allemaal een beetje dezelfde tech tree waar hier en daar wat uit is verwijderd, en hier en daar wat aangepaste stats. Bij AoE4 zijn de culturen veel meer uniek. Maar toch is het niet zo enorm anders dat het niet meer als Age of Empires voelt. Ik kan de balans die ze erin hebben gevonden enorm waarderen.

Maar goed. Age of Empires 2 is en blijft een mijlpaal in de gaming geschiedenis, dus ik snap wel een beetje de overschaduwing.
Kerfuffle @Amanoo28 maart 2024 13:47
Ik wilde AoE4 heel graag leuk vinden, en waardeerde wel wat van de AoE2 vibe die het brengt, maar de pathing en AI was imho echt heel slecht. Units die ik niet constant aanstuurde, haalden echt de raarste kapriolen uit. Ik heb het na een paar dagen spelen op de plank gelegd en houd het toch maar bij AoE2 nostalgie.
Henrikop @Kerfuffle28 maart 2024 14:30
Ik herken helemaal wat je zegt. AoE4 vond ik echt wel leuk en mooi, maar ik ben nu wat ouder en dan heb je niet zoveel tijd om te investeren er echt goed in te worden. A bit too much.
Fomix @Henrikop28 maart 2024 16:19
Blij dat ik niet de enige ben die de learning curve veel te steil vond na enkele uurtjes spelen.
Inverted_World @Kerfuffle4 april 2024 13:24
De pathing slecht? Het is echt een miljoen maal beter dan AoE2, grappig dat je dat zegt.
AoE2 bestaat enkel vanwege de nostalgie en enorme community over de jaren. AoE IV is mijn inziens echt het kwalitatief betere spel. Hoop enorm dat het AoE2 uiteindelijk voorbij gaat, dat zou goed zijn voor de RTS community in het algemeen.
DdeM @Amanoo28 maart 2024 12:42
En de video's bij de campaigns van AoE4 zijn soms gewoon mini documentaires. Vond dat echt geweldig. Maak je een scenario af met trebuchet oid, krijg je een documentaire over hoe ze in die tijd touw maakte, geniaal!
Tommy_K @Amanoo28 maart 2024 15:14
Juist die redelijk kleinen verschillen maakt dat het ondanks de vele vele landen nog te balanceren is. Dat is waarom de competetieve scene van AoE2 nog steeds zo groot is, en dat die voor AoE3 vrijwel niet bestaat.
Bolletje Moderator Harde Waren @Cergorach28 maart 2024 12:06
Company of Heroes (deel 1) en de uitbreidingen daarvan waren wel echt goed. Veel gespeeld. Kan de intro van Relic met de zeemijn nog zo voor de geest halen. Deel 2 en 3 had ik minder mee.
Xm0ur3r @Bolletje28 maart 2024 12:30
Same. Voor mij is voornamelijk de mod support een pijnpunt. Coh1 is de Blitzkrieg mod echt geweldig goed, maar sinds deel 2 schijnt mod support echt behoorlijk slecht te zijn, uitermate beperkt.
En de vanilla games zijn gewoon te arcade voor mij.
Jammer dat er niet naar de mod community geluisterd wordt.

Voor mensen welke een realistische wwII rts zoeken, Call to Arms Gate of Hell is echt bizar goed.
Ik mis wel de basebuilding van coh, maar andere features en realisme maken dat wel goed voor nu.
Bolletje Moderator Harde Waren @Xm0ur3r28 maart 2024 12:55
Of moet je Men of War: Assault Squad 2 spelen. Lijkt veel op Call of Arms (zelfde makers). Maar in WW2 setting. En ook veel mods voor.

Veel micromanagement, met verschillende munitie, tanks repareren, healen van manschappen. Echt leuk.
Xm0ur3r @Bolletje28 maart 2024 13:12
Ik kan jou juist aanraden Call to Arms Gates of Hell te spelen. ;)
Veel micromanagement, met verschillende munitie, tanks repareren, healen van manschappen.
Dat heeft Gates of Hell ook allemaal. En meer. En ook in WW2 setting. En ook mod support.
Daarnaast is het nieuwer, realistischer en er wordt actief aan gewerkt. Er komt binnenkort de zoveelste gratis community update uit met veel fixes en nieuwe features, content, en een nieuwe gamemode.

Zie het als een soort opvolger van Men of War. Al zijn de devs van mening dat het compleet verschillende games zijn. Over het algemeen zijn de meesten het er wel over eens dat er meer realisme in Gates of Hell zit.

Er is nog wel werk aan de winkel, er zijn wat frustratie puntjes over de AI bijvoorbeeld, maar de devs luisteren erg goed naar de community en implementeren met regelmaat fixes en nieuwe features welke gemeld zijn door de community.

[Reactie gewijzigd door Xm0ur3r op 29 juli 2024 23:24]

no_way_today @Cergorach28 maart 2024 16:15
COH3 speel ik dagelijks. Heb ook deel 1 en 2 gespeeld. De balans is nu echt goed,
Speelduur tussen de 20-40 min, weinig bugs.
samlans 28 maart 2024 11:41
denk dat het een te mooie droom is op te hopen een een Dawn of War 4 dat geen mobile like is
Nuke777 28 maart 2024 11:44
Bijna al hun games grijs gespeeld! (Behalve CoH 3)
Ik hoop dat ze op hun eigen voeten kunnen blijven staan. Al denk ik wel dat Microsoft een poging zal wagen om Relic op te kopen.
Linksquest Moderator Spielerij
28 maart 2024 16:28
Ben erg benieuwd naar hun eerst komende game, meeste van hun games zijn niet verkeerd.
pruik6 29 maart 2024 08:21
Zoals ik dit lees: is dit goed nieuws. Denk dat het ten goede komt van de genres die zij leveren.
Hopelijk een RTS met passie, bijv een Company of heroes. Maar dat veel gedetailleerder en passie en liefde erin gestopt. Ik hoop het echt! Fijne weekend mensen

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