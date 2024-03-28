Age of Empires-maker Relic Entertainment gaat verder als indiespelontwikkelaar

Spelontwikkelaar Relic Entertainment heeft aangekondigd als indiestudio verder te gaan. Het bedrijf werd in 2013 door SEGA overgenomen. Dankzij een externe investeerder kan de studio nu zelfstandig door.

Relic Entertainment deelt het nieuws op X. Daar noemt het bedrijf de stap een 'enorme kans' en belooft het bestaande titels te blijven ondersteunen. Wie de investering heeft gedaan waardoor Relic nu als indie verder kan, is niet bekendgemaakt.

Relic Entertainment is een Canadese studio die al sinds 1997 bestaat. De studio is bekend van games als Age of Empires IV en franchises als Company of Heroes, Warhammer 40.000: Dawn of War en Homeworld. In 2004 werd de studio overgenomen door THQ, een ontwikkelaar en uitgever van games die in 2012 failliet ging.

Relic Entertainment werd vervolgens in 2013 overgenomen door SEGA, waarvan het tot nu toe onderdeel was. Op X bedankt Relic Entertainment SEGA voor zijn steun en begeleiding. "We zijn dan geen onderdeel van SEGA meer, maar we blijven vrienden en collega's", schrijft de studio.