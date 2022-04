Relic Entertainment kondigt Company of Heroes 3 aan

Ontwikkelaar Relic Entertainment heeft Company of Heroes 3 aangekondigd. De game werd onthuld in een trailer en ook kon de ontwikkelaar al de eerste gameplay tonen. De game zit nog in de alphafase en verschijnt in de tweede helft van 2022 voor pc.

In een livestream kondigde Relic Entertainment een nieuw deel in de Company of Heroes-serie aan. De game speelt zich opnieuw af tijdens de Tweede Wereldoorlog en Relic Entertainment heeft ditmaal het bezette Italië als locatie gekozen. Het beginpunt is de invasie van de geallieerden in 1943.

Company of Heroes 3 zal opnieuw een singleplayercampaign krijgen, maar ook multiplayer ondersteunen. Op de website van de ontwikkelaar kunnen fans zich inschrijven voor toekomstige alpha- en bètatests. Naast de aankondigingstrailer heeft Relic Entertainment ook al de eerste gameplay getoond van de game.

Relic Entertainment is bekend van meerdere RTS-games, waaronder de Homeworld-games, de Warhammer 40,000: Dawn of War-serie en dus Company of Heroes. Daarnaast werkt de studio momenteel ook aan Age of Empires IV dat later dit jaar moet verschijnen voor pc.

Het laatste deel in de Company of Heroes-serie kwam uit in 2013. De game gaat in op het conflict tussen de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland aan het Oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het origineel kwam uit in 2006.