Kledingwinkel Guess meldt datalek aan klanten na ransomware-aanval

De Amerikaanse winkelketen Guess heeft een aantal klanten een brief gestuurd om hen op de hoogte te brengen van een datalek bij het bedrijf. De gegevens zijn gelekt na een ransomware-aanval in februari.

Guess heeft in elk geval vier klanten in de Amerikaanse staat Maine geïnformeerd via een brief over het datalek. Een woordvoerder van de kledingwinkel wilde tegenover ZDNet niet zeggen hoeveel klanten zijn getroffen en of het alleen om Amerikaanse klanten gaat. Volgens de melding bij de autoriteiten van de staat Maine zou het om totaal 1304 klanten gaan.

Volgens het onderzoek dat de winkelketen liet uitvoeren hadden de aanvallers van 2 februari tot en met 23 februari toegang tot het netwerk van Guess. Het datalek werd ontdekt op 26 mei. Er zouden Social security-nummers, rijbewijzen en bankrekeningnummers zijn gelekt.

Guess heeft in Nederland ook een aantal filialen, waaronder in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het is niet duidelijk of ook Europese winkels getroffen zijn door de ransomware-aanval in februari. Vooralsnog zijn alleen Amerikaanse klanten geïnformeerd over gelekte data.

De ransomware-groepering DarkSide zou achter de aanval zitten. Deze Russische groepering zat ook achter de aanval op een Amerikaans bedrijf voor oliepijpleidingen. Eerder deze maand wist de Nederlandse politie een server van de Darkside-groepering in beslag te nemen.