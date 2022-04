Nederlandse politie neemt server van DarkSide-ransomwaregroepering in beslag

De Nederlandse politie heeft een server van de DarkSide-groepering in beslag genomen en daarmee terabytes aan gestolen data verkregen. DarkSide zat ook achter de aanval op een Amerikaans bedrijf voor oliepijpleidingen, maar daar is geen data van verkregen.

De data die op de server van DarkSide stond, was niet versleuteld en de politie kon de informatie daarom onderzoeken. De politie trof geen gegevens over de recente aanval op de Colonial Pipeline Company aan. Dat schrijft het FD, dat met de politie sprak over de actie. De geruchtmakende aanval op de infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf had tot gevolg dat een belangrijke oliepijplijn moest worden stilgelegd. Achter de aanval zou een relatief nieuwe Russische groepering met de naam DarkSide zitten, die 100GB aan data van het pijpleidingbedrijf wist buit te maken.

De politie trof wel data van een niet nader genoemde Nederlands techbedrijf aan. Dit bedrijf werd eerder door ransomware getroffen, maar de schade bleek mee te vallen omdat het bedrijf goede back-ups had. Volgens de politie had het bedrijf zijn data ook terug kunnen krijgen via de in beslag genomen server. Niet bekend is om welk techbedrijf het gaat en wanneer deze aanval plaatsvond.

Volgens Sander van der Maden, strategisch adviseur bij het Team High Tech Crime van de politie, maken cybercriminelen bovengemiddeld gebruik van de infrastructuur van Nederlandse webhosters, onder andere door de snelle en stabiele internetverbindingen die deze bedrijven bieden.

Half mei maakte DarkSide zelf bekend dat het zijn blog, betaalserver en server voor het content delivery network niet meer kon bereiken via ssh en dat zijn hostingpartner liet weten dat de blokkade op last van de autoriteiten was ingesteld. Mogelijk ging het daarbij om de actie van de Nederlandse politie. Beveiligingsbedrijf Intel 471 schreef destijds over deze mededeling van de groepering.