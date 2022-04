Xbox-productie heeft last van tekorten ethernetpoorten en 'veel meer onderdelen'

Xbox-topman Phil Spencer zegt dat de Xbox Series-productie niet alleen beperkt is door chiptekorten, maar ook door tekorten van 'allerlei andere onderdelen'. Specifiek noemt hij ethernetpoorten. De tekorten zullen nog een tijd aanhouden volgens Spencer.

Begin dit jaar zei Microsoft nog te verwachten dat de tekorten in juni weggewerkt zouden kunnen worden. Dat is echter niet het geval; de vraag is nog altijd groter dan het aanbod van consoles. In een podcast van IGN benadrukt Xbox-topman Phil Spencer dat dit niet alleen door chiptekorten komt.

Een deel van de geproduceerde Xbox-hardware wordt bovendien ingezet in de servers die Microsoft gebruikt voor zijn cloudgamingaanbod via Game Pass Ultimate. Aanvankelijk draaide dat op Xbox One S-hardware, maar die servers hebben nu een upgrade gekregen naar Xbox Series X-hardware, voor betere graphics en snellere laadtijden.

Volgens Spencer is het 'altijd zoeken naar een balans' en doet Microsoft er alles aan om zoveel mogelijk consoles te maken en te leveren. De Xbox-topman benadrukt dat de vraag naar consoles nog nooit zo groot is geweest. Concrete cijfers over verkochte aantallen maakt Microsoft echter niet bekend.

In Nederland en België zijn de Xbox Series-consoles over het algemeen beter leverbaar dan de PlayStation 5, maar de Series X is ook schaars en staat zelden op voorraad bij winkels in de Pricewatch. De minder krachtige Series S-console is veel beter leverbaar. Die heeft een veel kleinere chip, waardoor die makkelijker is te produceren.

Sony zei eerder al dat de PlayStation 5 naar verwachting tot in 2022 moeilijk verkrijgbaar zal zijn. Microsoft doet daar geen concrete uitspraken over, al zegt Spencer in de podcast nu wel dat de tekorten nog een tijd zullen aanhouden. TSMC, de producent van de chips in de nieuwe consoles, verwacht ook dat de tekorten tot 2022 aanhouden.