Sony: PlayStation 5 is sinds release tien miljoen keer verkocht

Het tien miljoenste exemplaar van de PlayStation 5 is op 18 juli verkocht, maakt Sony bekend. Daarmee blijft de PlayStation 5 de snelst verkopende Sony-console tot nu toe, al zakt het verkoopaantal wel wat in.

"Hoewel de PlayStation 5 meer huishoudens sneller heeft bereikt dan welke Sony-console dan ook, hebben we nog wel veel werk voor de boeg aangezien de vraag naar de PlayStation 5 hoger blijft dan het aanbod", zegt Sony Interactive Entertainments-ceo Jim Ryan. Het verbeteren van de voorraad blijft dan ook een 'topprioriteit' voor het bedrijf.

Eind april maakte Sony bekend 7,8 miljoen PlayStation 5-consoles te hebben verkocht. Dat ging over de periode tot en met 31 maart. Tussen 1 april en 18 juli heeft Sony dus 2,2 miljoen PlayStation 5-consoles verkocht, waarmee dat het laagste aantal tot nu toe is. Het aantal leveringen is sinds de release in november aan het dalen; toen werden er 4,5 miljoen consoles geleverd, in het kwartaal daarna ging het om 3,3 miljoen consoles.

Hoeveel consoles er in het tweede kwartaal zijn verkocht, is nog niet bekend. Dat aantal zal hoogstwaarschijnlijk minder dan de 2,2 miljoen verkochte consoles tussen 1 april en 18 juli zijn, aangezien de verkopen tussen 1 juli en 18 juli niet worden meegenomen in de verkoopcijfers voor het tweede kwartaal.

Sony maakt verder verkoopcijfers van bepaalde SIE-games bekend. Van Marvel's Spider-Man: Miles Morales zijn ruim 6,5 miljoen exemplaren verkocht en van MLB The Show 21 zijn 2 miljoen exemplaren verkocht. Dit zijn geen PS5-exclusives. Returnal en Ratchet & Clank: Rift Apart zijn wel PS5-exclusives; van die games zijn respectievelijk 560.000 en 1,1 miljoen exemplaren verkocht.