Sony toont lichtere PS5 Digital Edition met vernieuwde voet in handleiding

Sony heeft een nieuw model van de PS5 Digital Edition gemaakt dat 300 gram lichter is en een vernieuwde voet heeft. Dat zou blijken uit twee gebruikershandleidingen die Sony op zijn Japanse website heeft gepubliceerd voor het gereviseerde model.

Het nieuwe model van de PS5 Digital Edition, met modelnummer CFI-1100B01 in Japan, weegt 3,6kg. Dat is 300g lichter dan het huidige model. Sony heeft voor deze revisie een pdf van een nieuwe veiligheidshandleiding online gezet op zijn Japanse website, merkte PlayStation Universe op. Behalve het verlaagde gewicht toont een pdf van een nieuwe quick start guide een nieuwe voet die is voorzien van een schroef die met de hand vastgedraaid kan worden.

Volgens PlayStation Universe is het nieuwe model verder identiek aan het huidige. Het heeft dezelfde AMD Ryzen Zen2-processor, dezelfde hoeveelheid geheugen en dezelfde harde schijf. Ook de afmetingen van het nieuwe model zijn hetzelfde als die van de huidige. Daardoor is onduidelijk hoe Sony 300g heeft kunnen besparen in het nieuwe model.

Het nieuwe model wordt al te koop aangeboden in verschillende Japanse webshops. Het is volgens elektronicaketen GEO deze dinsdag te koop, 'al hebben ze op het moment nog geen PS5 Digital Editions op voorraad', schrijft PlayStation Universe.