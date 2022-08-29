Driehonderd gram lichtere PS5-revisie verschijnt in Australië

Sony heeft opnieuw een revisie van zijn PS5-console geïntroduceerd. De nieuwe versie van de spelcomputer is weer lichter gemaakt. Zo hebben de Japanners 300 gram van de disc-versie van de PS5 weten te halen. Die versie is daarmee nu even zwaar als de digitale versie bij de release.

Dat schrijft Press-Start.com.au op basis van contact met verkooppunten in thuisland Australië. Naast de 300 gram minder weet de website geen andere opvallende verschillen aan te wijzen, hoewel het er ook bij zet niet de juiste partij te zijn om meteen een hele teardown van de console uit te voeren.

De 2021-revisie van de console behelsde ook een lichtere console, maar daarbij hielden de verschillen niet op. De zogenaamde CFI-1100 uit 2021 heeft aan de binnenkant een simpelere koeler, waardoor hij in bepaalde situaties warmer werd, maar in andere juist koeler bleef. Onderaan de streep waren de prestaties bij die revisie echter niet aangetast of verbeterd, concludeerden Digital Foundry en Gamers Nexus.

Het zal dus nog moeten blijken waar Sony de besparing in gewicht ditmaal vandaan heeft gehaald. Ten opzichte van de release van de console heeft de disc-editie 600 gram verloren en de digitale editie 500 gram. De digitale editie van de nieuwste revisie komt nu uit op 3,4 kilogram en de disc-editie op 3,9 kilogram.

Beelden via Press-Start.com.au