Driehonderd gram lichtere PS5-revisie verschijnt in Australië

Sony heeft opnieuw een revisie van zijn PS5-console geïntroduceerd. De nieuwe versie van de spelcomputer is weer lichter gemaakt. Zo hebben de Japanners 300 gram van de disc-versie van de PS5 weten te halen. Die versie is daarmee nu even zwaar als de digitale versie bij de release.

Dat schrijft Press-Start.com.au op basis van contact met verkooppunten in thuisland Australië. Naast de 300 gram minder weet de website geen andere opvallende verschillen aan te wijzen, hoewel het er ook bij zet niet de juiste partij te zijn om meteen een hele teardown van de console uit te voeren.

De 2021-revisie van de console behelsde ook een lichtere console, maar daarbij hielden de verschillen niet op. De zogenaamde CFI-1100 uit 2021 heeft aan de binnenkant een simpelere koeler, waardoor hij in bepaalde situaties warmer werd, maar in andere juist koeler bleef. Onderaan de streep waren de prestaties bij die revisie echter niet aangetast of verbeterd, concludeerden Digital Foundry en Gamers Nexus.

Het zal dus nog moeten blijken waar Sony de besparing in gewicht ditmaal vandaan heeft gehaald. Ten opzichte van de release van de console heeft de disc-editie 600 gram verloren en de digitale editie 500 gram. De digitale editie van de nieuwste revisie komt nu uit op 3,4 kilogram en de disc-editie op 3,9 kilogram.

Nieuwe PS5-revisie 2022 via Press-StartNieuwe PS5-revisie 2022 via Press-StartNieuwe PS5-revisie 2022 via Press-Start

Beelden via Press-Start.com.au

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 29-08-2022 15:20 101

29-08-2022 • 15:20

101

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Sony PlayStation 5

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4.5 van 5 sterren

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Reacties (101)

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RevanAthame 29 augustus 2022 15:26
Wat is precies het nut van het lichter maken van de PS5?
Het is geen mobiel apparaat en zelfs als je de PS5 mee neemt naar het huis van een vriend of LAN partij of zo lijkt mij een gewichtsbesparing van 300 gram ook niet veel nut hebben.
Ik zou liever willen dat ze meer aandacht besteden aan het verbeteren van de koeling of de prestaties dan aan gewichtsbesparing.
iwaarden @RevanAthame29 augustus 2022 15:29
Dat ie lichter is zal waarschijnlijk ook niet het doel zijn geweest maar het resultaat van een ontwerp verandering van de behuizing of heatsink, gebruik van andere lichtere materialen die beter/goedkoper te krijgen zijn, noem maar op.
ErikT738 @RevanAthame29 augustus 2022 15:27
Ik denk dat het vooral fijn is voor Sony, minder materiaal- en transportkosten.
Pianist1985 @ErikT73829 augustus 2022 16:00
Worden containertransporten dan op basis van gewicht in rekening gebracht?
ErikT738 @Pianist198529 augustus 2022 16:06
Geen idee eerlijk gezegd. Ik kan me haast niet voorstellen dat het nergens in het vervoerproces een factor is.
MicGlou @ErikT73829 augustus 2022 16:31
Gewicht, uiteraard... hoe minder zwaar de lading des te minder energie er hoeft te worden verbruikt voor transport... 400gr per playstation lichter, dat is 4 ton minder als je er 10.000 verscheept.

De tarieven van bijvoorbeeld PostNL zijn ook verbonden een specifieke afmetingen en gewichten... ik ken eigenlijk geen vervoerbedrijven die hier geen rekening mee houden, groot of klein.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 13:51]

Boxman @MicGlou29 augustus 2022 16:54
Bijna alle vracht gaat per kubieke meter (CBM). Je betaalt voor volume tenzij je over een bepaald gewicht gaat. Voor scheepvracht is dat bijvoorbeeld 1000kg - is je lading lichter dan 1000 kg per kubieke meter, betaal je fysiek volume. Is je lading zwaarder, geldt 1000kg = 1 CBM ongeacht hoe klein je lading is.

Lucht zit op 167kg/CBM, wegtransport op 333kg/CBM.

Bulkverschepen gaat voor deze dingen eigenlijk altijd via schip. Als je het volume en gewicht van de doos neemt, zit je op 27 consoles per kuub met een totaal gewicht van 175kg (met het nieuwe gewicht). Dus containervracht met PS5-consoles wordt per CBM in volume afgerekend, die 300g per console is geen factor.

Zelfs in het ergste geval, als ze zonder enige verpakking de nieuwe lichte console efficient weten te stapelen, kun je er ~100 kwijt in een kuub met een totaal gewicht van 385 kg.

Waarschijnlijk gaat het hier dus om productiekosten of bezuiniging op materiaal. Ik zet in op minder materiaal in de koelvinnen.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 22 juli 2024 13:51]

tweakuwe @Boxman29 augustus 2022 17:20
Dat is dus na fabricage en de boel verpakken. In de aanvoer van materiaal aan de fabrieken/assemblage (en mogelijk naar de partij die het in dozen stopt) kan het wel een impact hebben op de transportkosten.
Boxman @tweakuwe29 augustus 2022 17:24
Zoals ik zei, ook als je ze zonder verpakkingsmateriaal op een stapel gooit en uitgaat van een compleet vierkant stapelbare PS5, kom je bij lange na niet aan die 1000kg per CBM. Uiteraard worden ook de PS5's met beschermingsmateriaal verpakt voordat ze naar het assemblagestation gaan, en zeer waarschijnlijk bevindt dit verpakkingsstation zich in de assemblagefabrieken zelf.

Per definitie kan een gewichtsbesparing van het geassembleerde product pas na assemblage effect hebben op vervoer. Daarvoor is het gewoon materiaal-aanvoer, en de vervoerskosten daarvan hangen niet af van hoe de PS5 in de fabriek in elkaar gestoken wordt. De hoeveelheid materiaal die je daadwerkelijk verbruikt per PS5 levert wel kostenbesparing op.
SkyStreaker @Boxman29 augustus 2022 18:06
Hangt er ook vanaf he? Eigen transport, exclusief transport, contractueel, incidenteel. Per colli, per vierkante meter, per trailer, container. Eventuele milieu-eisen, et cetera.
Boxman @SkyStreaker29 augustus 2022 18:36
Niet echt? Een zeecontainer kun je gewoon boeken. Sony heeft echt niet zelf een vrachtschip.
SkyStreaker @Boxman29 augustus 2022 18:40
Dat weet ik en zeg ik ook in een andere reactie. Het is dat ik mij niet beperk tot slechts Sony.
MicGlou @Boxman29 augustus 2022 17:10
Je zegt het zelf al... je betaald voor volume, totdat het over een bepaald gewicht gaat. Dat is ook wat ik omschreef mbt mijn voorbeeld van PostNL.

Maar dan nog speelt gewicht een belangrijke factor, al deze grote bedrijven liggen ook onderdruk om zo duurzaam mogelijk te zijn en lichtere vracht betekent minder energie om te transporteren etc. etc.

Het verschil in gewicht berekenen over 1 pallet heeft ook niet zoveel zin, als je het qua percentage gaat berekenen over X aantal pallets, een bedrijf als Sony zal 100-en zoniet 1000-en pallets verzenden met playstations, dan is het een aanzienlijke besparing.
Boxman @MicGlou29 augustus 2022 17:20
Lees je er dan overheen dat bij zee- en wegtransport de PS5 met of zonder gewichtsbesparing in alle gevallen onder die grens zit?

CBM is nou eenmaal de standaardmaat waarmee gerekend wordt in de transportsector. Of je dan 100 of 1000 CBM verscheept maakt niet uit; je rekent voor scheepvracht en wegtransport hoe dan ook af per volume-eenheid.

Ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt. Je betaalt per volume tenzij je over een bepaald gewicht binnen die volume-eeinheid gaat.

Sony betaalt niet voor lokale distributie, dat doen distributeurs in opdracht van importeurs. Kostenbesparingen daar zijn niet voor Sony en daar heeft Sony dus ook helemaal geen baat bij. Waar Sony wel baat bij heeft, is minder metaal / materiaal in zijn eigen product te hoeven gebruiken.
HenkEisDS @Boxman30 augustus 2022 01:28
Ha jij zit er op, dank!
YopY @Boxman30 augustus 2022 09:27
Mooie reactie, dank je wel! Ik denk dat dit mogelijk ook een reden is waarom iphones geen oplader meer hebben; dat scheelde een derde in het formaat van de verpakking, waardoor ze meer iphones in een doos en container kunnen proppen. Niet dat transport zoveel van hun marge kostte natuurlijk.
Kol Nedra @MicGlou30 augustus 2022 10:47
als je zo denkt verwacht je eigenlijk ook een slim ps5 versie, duurt lang want ik wacht op een slim ps5
Selmer @Pianist198529 augustus 2022 16:07
Volumetrisch gewicht verwacht ik
Madshark @Pianist198529 augustus 2022 16:09
Met containertransport wellicht niet (tenzij het totaalgewicht hoger is dan het maximale volume), maar er zijn ook nog een boel andere transporten in de keten.
cold_as_ijs
@Pianist198529 augustus 2022 16:10
Je betaalt voor de inhoud met een maximum gewicht.
grafgever @Pianist198529 augustus 2022 16:22
Er zit een maximum gewicht aan containers (zowel op boot als vrachtwagen of trein), maar bij de meeste producten, zeker bij luxe producten als dit zal het gewicht geen rol spelen in de transport kosten en enkel het volume (past meer in een container) van belang zijn. Bij vliegverkeer speelt gewicht een veel belangrijkere rol in de prijsbepaling.

[Reactie gewijzigd door grafgever op 22 juli 2024 13:51]

Keypunchie @Pianist198529 augustus 2022 16:23
Dit soort dure elektronica wordt, met name rond de Kerst, nogal eens per vliegtuig vervoerd. Daar maakt gewicht zeker een groot verschil.

(Het mag dan 'shipping' heten, maar mensen wachten in zo'n periode niet maanden tot het ding beschikbaar is)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 13:51]

rvt1 @Pianist198529 augustus 2022 16:41
er is al het een en ander over gezegt. Maar ook de verpakking kan eventueel kleiner en lichter, dus minder materiaal. Ook kwa stapelen kunnen ze wellicht meer op elkaar zetten en of daar juist weer minder materiaal voor gebruiken.
Zoals beneden ook is aangegeven, het gewicht voor transport per boot zal niet veel uitmaken, wellicht wel per vliegtuig of gewone post (DHEL etc...)
Bouddieehh @Pianist198529 augustus 2022 17:20
Zowel gewicht als volume. Als je PlayStation niet in de categorie ..kg tot ..kg valt dan betaal je rustig 10-20-30% meer aan transportkosten.

Je wilt bijvoorbeeld ook geen grote “lege” dozen hebben. Stel je gooit de PS5 in een verhuisdoos dan is het gewicht hetzelfde maar er kunnen maar: maximaal volume / volume verhuisdoos mee aan boord dus is het een duur geintje om een te grote doos te hebben waarmee je alleen lucht vervoert.

Hoe de ratio precies ligt weet ik niet, maar zowel volume als gewicht wordt aangeslagen.
Pianist1985 @Bouddieehh29 augustus 2022 18:44
Ik weet van een kameraad die inkoper is voor een toeleverancier van OBI en Hornbach, dat die per container betaalt voor transport uit China, of er nu plastic tuinstoelen of granieten bloembakken in zitten.

Het zal in ieder geval met transport per container dus niet per se kloppen wat je zegt.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 22 juli 2024 13:51]

SkyStreaker @Pianist198529 augustus 2022 18:03
Nee, per vierkante meter of per "drager/colli" of een gehele container of eventueel op contractuele basis. Gewicht gaat meer op voor koerieren e.d. Voor zover mijn kennis reikt, gaat dit niet op voor verscheping of soortgelijk. Het is een tijdje geleden voor mij :) Ik weet het niet heel exact meer.
CH4OS @Pianist19851 september 2022 20:55
Praktisch al het transport wordt in rekening gebracht op basis van gewicht, inderdaad. Dat is de belasting aan het vervoersmiddel en de energie die het verbruikt immers. Of dit nu 3000 kilo veren zijn of 3000 kilo PS5 apparaten... ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:51]

pim @ErikT73829 augustus 2022 16:22
Weet je dit of is dit slechts een assumptie?

Als 300 gram meer of minder duur zou zijn in transport kosten, dan zouden groente&fruit onbetaalbaar zijn.
ErikT738 @pim29 augustus 2022 16:25
Het is een aanname natuurlijk, ik heb geen inzicht in de cijfers van Sony. Wel durf ik met vrij grote zekerheid te stellen dat *iemand* in de productieketen profiteert van het feit dat er 300 gram minder ruw materiaal nodig is. Qua transport weet ik eerlijk gezegd niet of de kosten afhankelijk zijn van volume, gewicht of een combinatie van beiden.

Overigens zou het me niet verbazen als de prijs van groente en fruit voor een groot gedeelte bestaat uit transportkosten.
fapkonijntje @ErikT73829 augustus 2022 15:36
Dat inderdaad. Het was bij release duidelijk dat er nog heel wat te winnen viel qua efficiency bij de koeling in de PS5 en dat zijn ze nu stapsgewijs aan het uitrollen. Vooral de koeler was gigantisch ten opzichte van de hitte die weggewerkt moest worden. Bijna dubbel zoveel metaal/koper als een PC die vergelijkbare specs heeft. Dat is allemaal niet goedkoop.
Kaasje123 @ErikT73830 augustus 2022 00:21
Ja minder materiaal en transport kosten is redelijk hypocriet wanneer je de prijs met 50 euro omhoog gooit.
Mar.tin @RevanAthame29 augustus 2022 15:31
[verwijderd]

[Reactie gewijzigd door Mar.tin op 22 juli 2024 13:51]

harrytasker @Mar.tin29 augustus 2022 16:31
Samen met de 50 euro prijsverhoging is dat toch weer 53 euro extra in de pocket :+
loki504 @harrytasker29 augustus 2022 16:43
Maar die 50 is natuurlijk Inc btw. Dus maar 43,32 extra in de pocket.
Maar alleen de disc versie heeft 300gram minder. Betwijfel of dat 300g van de heatsink af komt dan.
Donstil
@loki50429 augustus 2022 17:09
Maar die 50 is natuurlijk Inc btw. Dus maar 43,32 extra in de pocket.
Maar alleen de disc versie heeft 300gram minder. Betwijfel of dat 300g van de heatsink af komt dan.
Een verkoopprijs van €550 is €454 ex btw, bij €500 is dat €413 ex.

Oftewel gewoon €50
loki504 @Donstil29 augustus 2022 17:21
Nee 41 euro. Met de 3 euro minder koper(ik zie nu dat ik maar 2 euro heb berekent) kom je niet op gewoon 50 euro....
Donstil
@loki50429 augustus 2022 18:31
Aah ik zie het nu. Zelf domme rekenfout gemaakt 8)7

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 13:51]

Cergorach @Mar.tin29 augustus 2022 16:44
Een kilo koper kost ~€8 (in de VS), dat is natuurlijk ex. btw.

20 miljoen PS5s verkocht, dat is 6 miljoen kilo aan materiaal wat daar bespaard zou zijn, als dat alleen koper zou zijn geweest bespaar je daar bijna €50 miljoen mee... Naast nog eens een besparing in transportkosten, niet alleen op de eindbestemming, maar ook in alle lagen van productie en transport naar distributiepunten.

Hoeveel is 6 miljoen kg, 150 vrachtwagens max volgeladen (40 ton per stuk).
n00bs @RevanAthame29 augustus 2022 16:48
Minder materiaal dus minder resources nodig en dus minder impact op het milieu, daarnaast kan je er nu meer vervoeren in vrachtwagens/schepen dus lagere transportkosten en ook minder stookolie per PS5.
computerjunky @n00bs29 augustus 2022 18:08
Tenzij je een lichter maar duurder materiaal gebruikt.
majoh @RevanAthame29 augustus 2022 15:29
Prestaties zullen ze niet verbeteren. Elke PS5 moet natuurlijk even snel zijn, zodat de games developers daar goed mee om gaan.

Het nut zal wel zijn dat het goedkoper is om te maken en te transporteren.
fifanoob @majoh29 augustus 2022 15:49
edit:
nvm

[Reactie gewijzigd door fifanoob op 22 juli 2024 13:51]

1nsane @RevanAthame29 augustus 2022 15:44
Of aan de beschikbaarheid
Loller1 @RevanAthame29 augustus 2022 15:45
Minder materiaal betekend minder onkosten, en minder gewicht betekend minder transportkosten. Zet dat samen met een goede prijsstijging en van de PS5 en Sony ziet zijn marge goed stijgen.
DNN!S @RevanAthame29 augustus 2022 16:15
Hij is ook 12mm lager geworden. Dat met een iets efficiëntere doos kan maarzo een extra laag op een pallet zijn. En heel veel pallets in heel veel containers tikken wel aan voor Sony.
MadDogMcCree @RevanAthame29 augustus 2022 16:21
Er is waarschijnlijk vooral winst behaald door lichtere plastics te gebruiken óf wellicht een nog kleinere koeler. Ook zit veel van het gewicht in de voeding, ook daar zou men goedkopere materialen gebruikt kunnen hebben. En dat bespaard kosten.
EnigmaNL @RevanAthame29 augustus 2022 16:30
Lichter is doorgaans ook goedkoper want het betekend meestal dat er ergens materiaal weggenomen is.
Vlizzjeffrey @RevanAthame29 augustus 2022 23:58
Waarschijnlijk zien ze dat de koeling nu gemakkelijk de hardware koel genoeg houdt, dus kunnen ze kiezen voor een kleinere heatsink met een fan op iets hogere toeren per minuut, dat scheelt ze in productiekosten en transportkosten. De eerste revisies willen ze natuurlijk dat de reviewers goede woorden hebben over de goede en stille koeling, 2 jaar na lancering hoeft dit niet meer, die paar mensen die tech websites/kanalen kijken waar dit onderwerp naar voor zal komen zal ze weinig schaden/schelen.
Verwijderd @RevanAthame29 augustus 2022 17:24
Dit is al het geval
Updates voor de fan
Kleinere en goed aangepaste koeling

Youtube heeft filmpjes hierover

De aanpassing van het gewicht komt door de Koeler
Ik heb zelf de ps5 niet jammer genoeg maar ik hoop wel de aangepaste versie te kopen
Omdat deze optimaal zou moeten zijn tegen oververhitting
logix147 @Verwijderd29 augustus 2022 17:55
Op de oude revisie maakte dat weinig uit…

Mocht jezelf een half uurtje de tijd hebben:

https://youtu.be/VgWuGA8cExo

TLDW: maakt geen verschil op wat je nu kunt spelen…

Ik verwacht dat dit ook dus puur een transport winst is. Op enkele miljoenen units paar je toch over aanzienlijk wat kilo’s. Linksom of rechtsom zal dat afgerekend worden; transport/materiaal/handeling etc. Sony zal dit niet doen als het ze economisch niet beter maakt.
GG85 @RevanAthame29 augustus 2022 17:37
Cost down voor Sony. Lichter is minderateriaal, minder verzendkosten etc etc.
Prestaties verbeteren gaan ze natuurlijk niet doen want alle PS5's moeten dezelfde (gaming) prestaties leveren.
Dit is puur voor Sony en niet voor de consument
Rinzwind @RevanAthame29 augustus 2022 18:09
Gewoon een neveneffect van kostenreducties en efficientieslagen elders. Het was geen doel. Beetje onzinnige vraag.
Menesis @RevanAthame29 augustus 2022 18:25
minder materiaalgebruik is voordeliger.
En wat denk je dat het qua transportkosten scheelt als je 10 miljoen keer 300 gram gewicht bespaart? Dat begint ook wel aan te tikken.
Freakiebeakie @RevanAthame29 augustus 2022 19:05
Want jouw ps5 koelt niet goed? Ik heb de aller eerste versie die toen geloof ik in november uit kwam(eerste batch van nederland) en dat ding koelt prima. Hij stoot een hoop warmte uit maar zelfs toen het 33 graden was zaten we op zolder te spelen en ik hoor hem nooit.
johanneslol @RevanAthame29 augustus 2022 23:13
In de vorige hebben ze de hear sink kleiner en dus goedkoper gemaakt. Vooral met de huidige gasprijzen is aluminium en koper veel duurder om te maken.
Karimpje @RevanAthame30 augustus 2022 08:17
Voor transport, zeker als je betaalt per kilo. Des te lichter des te meer je voor hetzelfde geld kunt vervoeren, des te meer marge je overhoud en des te meer je weer met je marges kunt spelen.
dof250 29 augustus 2022 15:23
Ben benieuwd hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Doet snel denken aan heatsink aanpassingen. Hopen dat het de koelprestaties niet beïnvloed.
Godjira @dof25029 augustus 2022 15:29
Mogelijk een lichter materiaal gebruikt, of een aanpassing aan de koeler waardoor er een minder grote heatsink benodigd is. Het blijft speculeren :)
Er zal vast een teardown video van komen binnenkort.
Devil N @dof25029 augustus 2022 15:39
De geruchten gaan dat de SoC in deze PS5 update op 6nm gebakken is, in tegenstelling tot de 7nm van het origineel. Dat zou de PS5 efficiënter kunnen maken, waardoor die ook minder heftige koeling nodig heeft.

Het is even afwachten totdat een gerenommeerde tech YouTuber deze nieuwe console in handen krijgt en een teardown doet. Ik ben benieuwd om te zien wat er anders aan gaat zijn.
svennd @Devil N29 augustus 2022 16:55
Dat lijkt me wel een serieuze update, heb je daar referenties van, dat zou namelijk de prijs significant verhogen voor Sony, en vermoedelijk nog moeilijk te produceren zijn.
Strebor @svennd29 augustus 2022 16:57
Nog verder speculerend zou dat de prijsstijging van €50 kunnen verklaren...
computerjunky @Devil N29 augustus 2022 18:07
Moeilijk te geloven. Dat had namelijk een serieus latere power draw betekend als ze daardoor 300 gr van de koeler kunnen halen en dat hadden ze maar wat snel aangegrepen om te roepen dat hij zuiniger is.
ouhaha 29 augustus 2022 15:24
zolang ze van het koelblok en PSU niet teveel afknippen, zal het meevallen zeker?
Andros @ouhaha29 augustus 2022 15:34
Of ze maken de processor/GPU op een kleiner procedé waardoor deze zuiniger en koeler is en er een kleiner koelblok nodig is. Niet ongebruikelijk tijdens de levensduur van een console, de latere revisies zijn wel vaker lichter en zuiniger.
Idleidol89 @Andros29 augustus 2022 23:27
klinkt onwaarschijnlijk aangezien de filosofie van een console bouwer is om de r&d en dure inkoop kosten later terug te verdienen wanneer de tijd verstrijkt. Er lijkt me geen rede om zomaar een nieuwe cpu te plaatsen in een bestaand model. Eerder op een midgen refresh oid
grimlock 29 augustus 2022 15:28
Wat is hier nu zo interessant aan? Het zou me meer interesseren als ze 5W minder verbruiken bij gelijk verbruik tijdens het spelen van games, of 1W bij standby. Of mogelijk dat iets t.a.v. functionaliteiten veranderd.
oef! @grimlock29 augustus 2022 15:51
Maximum rated power is zo te zien 10W omlaag gegaan. (bron foto 2 en 3).
Caayn
@oef!29 augustus 2022 16:21
Foto 2 is de disc editie en foto 3 is de digitale editie. Er wordt 10w gereserveerd voor de disc drive ;)
W1ckeD 29 augustus 2022 19:51
Ik heb toch echt zo een irrationele afkeer tegen dit soort berichten. Het ding is amper 'normaal' te verkrijgen (in elke random winkel binnenlopen en kopen, kom maar door met de zoveelste Telegram Bot/Groep, Discord Channel, aanmelden bij PS. Dat vind ik allemaal 'niet normaal'. ) en dan komen dit soort berichten naar buiten.
Ja, ik snap het, maar het geeft me irritatie gevoelens omdat ik denk: boeie, ik kan dit ding niet eens gewoon kopen bij de plaatselijke game-shop.

[Reactie gewijzigd door W1ckeD op 22 juli 2024 13:51]

YopY @W1ckeD30 augustus 2022 09:28
Je kunt je direct bij Sony inschrijven om op een wachtlijst te komen voor een gewone console tegen een gewone prijs, zonder bundels en dergelijke: https://www.playstation.c...egistration-hero:pdc:shop

[Reactie gewijzigd door YopY op 22 juli 2024 13:51]

Tact!cal @W1ckeD29 augustus 2022 20:50
Zag vandaag bij de Mediamarkt 10 horizon ps5 sets met 2 controllers , Spiderman en nog een game. Kun je zo meenemen....
OFV @Tact!cal29 augustus 2022 21:25
Irritante bundels. Valt niet goed te praten. Gewoon klanten leegtrekken door deze winkels. Een ps5 voor 500 euro is nergens op voorraad. Is dat wel zo... enkele seconden of lotingen. Ding is gewoon kansloos slecht te krijgen. Doen ze bij Microsoft met de Xbox toch echt iets beter.
skdevil @OFV29 augustus 2022 21:38
Verkoopcijfers liggen ook vele malen lager bij Microsoft.
OFV @skdevil29 augustus 2022 22:00
Of het klopt weet ik natuurlijk niet maar volgens Google:

The PlayStation 5 has sold 7.67 million units in the US in 20 months, while the Xbox Series X|S sold 7.20 million units.
Dragunov @skdevil29 augustus 2022 23:59
Bij ons in de winkel hebben we enkel een S, geen X, waar we van de PS5 er eens 24 (12 dozen/ 2per doos) hadden ontvangen met Horizon erbij
OFV @Dragunov30 augustus 2022 00:05
De x op dit moment op voorraad voor 499 bij bcc, mediamarkt en bol. Dat hebben we helaas bij de ps5 nog niet mee mogen maken. :|
Snow_King @OFV30 augustus 2022 10:52
Eens. Ik weiger ook een bundel te kopen. Ik wil gewoon de console kopen en that's it. Zolang ik die niet gewoon kan halen bij de lokale winkel ga ik er geen moeite voor doen.
Hou-m-nat 29 augustus 2022 16:01
De PS5 slim is ook al gemaakt https://www.youtube.com/watch?v=he6xyl_MHXY
Verwijderd 29 augustus 2022 16:41
Nice, nu nog een goeie voorraad creeeren zodat men niet maanden moet wachten of gaan moeten jagen via bots etc.
SuperDre
29 augustus 2022 18:54
Liever gezien dat ze dan een kleinere versie hadden gemaakt, want hij is toch nog steeds wel heel erg groot, en IMHO fugly. Vind mijn PS3 PHAT al groot, en deze is dan nog groter.
Mariuslol 29 augustus 2022 15:35
In de foto is ook te zien dat de 'height' van 104mm naar 92mm is gegaan :)
nijntje82 @Mariuslol29 augustus 2022 15:37
Ps5 slim? O+
Een slim zou ik direct halen. Heb nu de series X en wil die aanvullen met een ps5 slim
Mariuslol @nijntje8229 augustus 2022 15:40
Het zou mooi zijn als een PS5 slim in een Ikea Kallax kast zou passen :9
Polderviking @Mariuslol29 augustus 2022 15:49
Kallax kan je toch gewoon een plankje tussenuit halen?
Mariuslol @Polderviking29 augustus 2022 16:22
Kan de PS5 ook naast of op de kast zetten :+
Bulls
@Mariuslol29 augustus 2022 17:09
Ja en alleen maar beter voor het apparaat. Het is geen dvd speler die je weg stopt.
Polderviking @Bulls29 augustus 2022 17:28
Ik lees dit vaker, maar kan me niet voorstellen dat Sony bij het ontwerpen van de Playstation er niet aan heeft gedacht dat mensen dat ding in hun TV meubel gaan stoppen.
GG85 @Polderviking29 augustus 2022 17:41
Vlgns mij staat er in de handleiding dat je x ruimte vrij moet houden om de console en niet in een afgesloten ruimte etc.
Het is ook fysiek onmogelijk om iets wat 300W (?) verstookt met lucht te koelen zonder airflow in een afgesloten kastje.
Polderviking @GG8530 augustus 2022 10:45
Ja maar een afgesloten kastje, met dus echt een deur ervoor, is nog wel wat anders dan gewoon zo'n hifi ruimte met open voorkant, of zo'n kallax ikea kast.
Mijn playstation staat (ligt eigenlijk) gewoon in zo'n niet afsluitbare hifi ruimte in mijn tv meubel in dat gaat helemaal prima, ook afgelopen weken met die bizarre hittegolven.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:51]

Freakiebeakie @Polderviking29 augustus 2022 19:11
In je tv meubel kan dat ding zn warmte niet kwijt. Je stopt je pc toch ook niet nog eens in een meubel

[Reactie gewijzigd door Freakiebeakie op 22 juli 2024 13:51]

Polderviking @Freakiebeakie30 augustus 2022 10:50
Mijn PC staat zeker wel ergens wegemoffeld wat thermisch ongetwijfeld niet helemaal honderd procent ideaal is.
Ik wil dat soort dingen niet zo in het zicht hebben.
Zeker dingen met een uitgesproken ontwerp zoals die van de playstation kan je wel een mening over hebben als dat midden in je woonkamer aandacht loopt te trekken.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:51]

Pianist1985 @Polderviking29 augustus 2022 16:51
Met als gevolg dat je structurele sterkte inlevert en ook nog eens moet gaan plamuren en bijschilderen om die gaatjes weg te werken.
Polderviking @Pianist198529 augustus 2022 17:16
Tjah, Kallax is verder mijns inziens ook niet ontworpen als TV meubel.
Je standaard HiFi formaat apparatuur gaat er ook niet zomaar in.
Pianist1985 @Polderviking29 augustus 2022 19:18
Daar hebben ze de BESTÅ-reeks voor, en die sluit qua vormgeving 100% bij Kallax aan. Zelf ook m'n woonkamer van voorzien.
Loller1 @Mariuslol29 augustus 2022 15:47
Dat zijn de specs van de PS5 en PS5 DE. Niet van de nieuwe variant en de oude variant.
Bulls
29 augustus 2022 17:14
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