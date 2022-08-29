'EU gaat niet in beroep tegen schrappen Qualcomm-boete van miljard euro'

De Europese Commissie gaat niet in beroep tegen de uitspraak om de Qualcomm-boete van een miljard euro te schrappen. Die boete werd van tafel geveegd omdat het Gerecht concludeerde dat er 'procedurele onregelmatigheden' waren.

Bronnen van Reuters stellen dat de Europese Commissie het 'te moeilijk' acht om de rechtbank ervan te overtuigen om de boete in stand te houden. Het persbureau contacteerde de Europese Commissie nog met een verzoek om commentaar, maar die zag daarvan af.

De Europese Commissie legde Qualcomm in 2018 de boete van 997 miljoen euro op wegens oneerlijke afspraken met Apple over gebruik van zijn 4G-modemchips. Volgens de Eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager heeft de Amerikaanse chipontwerper miljarden aan Apple betaald om concurrenten buiten te sluiten. Hiermee is de concurrentie geschaad, waardoor consumenten minder keus hadden en de innovatie is afgeremd, aldus de Europese Commissie destijds.

Qualcomm vocht die beslissing aan en kreeg in april van dit jaar daarin gelijk. Het Gerecht zette toen vraagtekens bij de gemaakte concurrentieanalyse en merkte onder andere op dat Apple gedurende de periode geen technisch alternatief had voor de 4G-modems van Qualcomm. Volgens de uitspraak had de Commissie 'geen rekening gehouden met alle relevante feitelijke omstandigheden'.

De betreffende zaak waar nu een nieuwe uitspraak in is gedaan, gaat specifiek over 4G-modems. Qualcomm kreeg in 2019 ook een boete van de EU van 242 miljoen euro voor het te goedkoop verkopen van 3G-chipsets.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 29-08-2022 17:25 41

29-08-2022 • 17:25

41

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Reacties (41)

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TheVivaldi 29 augustus 2022 17:55
en merkte onder andere op dat Apple gedurende de periode geen technisch alternatief had voor de 4G-modems van Qualcomm
Ik zal het wel niet goed begrijpen, maar in welke zin was er "geen technisch alternatief"? Het is niet alsof Qualcomm de enige soc-/modemmaker is.

(Klein, vriendelijk verzoekje: gelieve geen antwoorden in de trant van "maar MediaTek en Samsung Exynos zuigen" - ik wil graag een inzichtelijk antwoord.)
Groningerkoek @TheVivaldi29 augustus 2022 18:03
Die modems moesten aan bepaalde specs voldoen en Qualcomm was de enige die dit kon/wilde leveren.
Ethirty @Groningerkoek29 augustus 2022 18:46
Dat zijn de bekende trucjes. Eisen stellen die sowieso maar 1 leverancier kan leveren. Of dat nu chips zijn of auto’s, zelfs de politie maakt zich er schuldig aan.

Het feit dat Qualcomm al eerder een vergelijkbare zaak voor zijn broek kreeg doet mij vermoeden dat er niet alleen rook is.
Groningerkoek @Ethirty29 augustus 2022 18:53
Wel met dit verschil hier dat Apple in tegenstelling tot de politie helemaal niet hoeft aan te besteden, dus Apple hoeft helemaal niet dat soort dingen te doen als zij bij Qualcomm af wil nemen.
Ethirty @Groningerkoek29 augustus 2022 21:34
Ik reageerde ook vooral op jouw stelling dat Qualcomm de enige is die aan de eisen van Apple kon voldoen.

Nou ben ik niet op de hoogte van die eisen maar het lijkt me sterk dat niemand anders zulke chips kon leveren.
Frame164 @Ethirty29 augustus 2022 23:03
Er zijn ongetwijfeld anderen die het ook kunnen maken. Maar niet zoveel anderen die het ook al daadwerkelijk gemaakt hebben. Qualcomm is eigenlijk de enige leverancier die al in vroeg stadium hun chipsets end to end verifiëren met netwerken van Nokia, Huawei en Ericsson. De anderen zijn soms wel een jaar of meer later voor dezelfde functionaliteit.
supersnathan94
@Ethirty30 augustus 2022 12:14
Volgens mij hebben we in die generatie ook intel modems gezien. Deze presteerden echter significant minder goed. Was dus wel degelijk een spec dingetje waar Qualcomm gewoon een stuk beter was.
Tomatoman @Ethirty29 augustus 2022 20:49
Jij stelt het nu alsof het een vaststaand feit is dat Apple dat welbewust als truc toepaste. Dat is om twee redenen discutabel:
• Ten eerste is dit een (illegale) truc die een afnemer kan afnemen. Apple dus. Het is echter niet de afnemer Apple die terecht stond voor illegale uitsluiting van andere leveranciers, maar leverancier Qualcomm. Qualcomm kan dit dus überhaupt niet zelfstandig hebben gedaan.
• Tijdens het onderzoek van de Europese Commissie is niet gebleken dat Apple bepaalde technische eisen stelde met als oogmerk dat alleen Qualcomm daaraan kon voldoen. Let wel: het is heel goed mogelijk dat Apple bepaalde technische eisen stelde met als doel daarmee bepaalde producteigenschappen in hun telefoons in te bouwen, maar daar is technisch, commercieel en juridisch helemaal niets oneigenlijks aan.


Qualcomm heeft in het verleden wel vaker dubieuze handelspraktijken gebruikt. Het zou me daarom niets verbazen als de Europese Commissie het bedrijf terecht een boete heeft opgelegd. Er is echter een verschil tussen gelijk hebben en – op basis van onomstotelijk bewijs – gelijk krijgen.
Ethirty @Tomatoman29 augustus 2022 21:42
Ik stel helemaal geen feiten. Ik stel alleen dat het niet ondenkbaar is dat opdrachtgever en leverancier onderling afspraken maken over de randvoorwaarden en dat dat ook gewoon bij wetshandhavers gebeurd.

Als ik per se krom geel fruit vraag voor in mijn gebakjes, dan weet ik al dat ik geen aardbeien ga krijgen.
THETCR @Ethirty30 augustus 2022 07:48
Het feit dat Qualcomm al eerder een vergelijkbare zaak voor zijn broek kreeg doet mij vermoeden dat er niet alleen rook is.
Er was zeker niet alleen rook. Dat Qualcomm grote financiële transacties aan Apple heeft gedaan om niet naar de concurrent te gaan staat vast. Volgens de documentatie van de EU staat ook vast dat er een clausule was dat Apple het grotendeels terug moest betalen als ze toch naar de concurrent gingen (in dit geval Intel).
Dat is op zichzelf al strafbaar, aangezien Qualcomm destijds een marktaandeel had van 90%.

Het gaat hier dan ook volgens het hof om een procedurele fout.
Qualcomm is in andere landen wel al veroordeeld voor zulke misstanden.
Wouterie @Ethirty30 augustus 2022 14:34
Klopt, dit doen we ook geregeld om onder zo'n zinloze aanbesteding uit te komen. De Europese Commissie had beter op moeten letten.
synoniem 29 augustus 2022 17:41
Ziet er naar uit dat de grote internationals over de betere juristen beschikken.
Geerbeer94 @synoniem29 augustus 2022 17:51
Dat is meestal zo, daar verdien je meer. Dus in theorie trekt dat beter personeel aan.
quizzical @Geerbeer9430 augustus 2022 00:09
Bij de EU werken doen velen dan ook niet alleen voor het salaris, maar ook omwille van de zeer interessante en diverse carrière die je er kan opbouwen en eveneens om niet te werken om winst te maximaliseren maar in het algemeen belang.
TheVivaldi @Geerbeer9429 augustus 2022 18:02
Maar de EU heeft dan weer een betere pensioensregeling dan menigeen international. Juristen die niet alleen komen om even wat geld binnen te harken maar serieus aan hun toekomst denken, zijn dan bij de EU weer beter af.
Remzi1993 @TheVivaldi29 augustus 2022 20:17
Jullie hebben beide gelijk. Het verschil is je verdient meer bij private partijen en kan dan sparen, investeren in aandelen en whatever, maar werken bij de EU hoeft dat niet want er wordt wel goed voor je gezorgd wanneer je met pensioen gaat. Toch zou ik liever nu geld willen en willen investeren en zelf kunnen bepalen wanneer ik met pensioen zou willen gaan. Dus financieel gezien is privaat beter.
TheVivaldi @Remzi199329 augustus 2022 20:33
Maar ja, de vraag is: wat is veel geld? Ik weet niet wat een jurist bij een international vs de EU verdient, maar stel dat het bij een international 7000 per maand is en bij de EU 4000. Ja, dan verdien je inderdaad meer, maar 4000 is toch zat om van te leven? Dat is sowieso al meer dan het dubbele van wat ik nu verdien.
Remzi1993 @TheVivaldi29 augustus 2022 20:42
Er is een bekende Nederlandse gezegde: rupsje nooitgenoeg
We leven helaas in een maatschappij waarin er veel rupsje nooitgenoeg leven. Blijkbaar hebben die mensen nooit genoeg en willen altijd meer en meer. Maar 4000 bruto is niks want meer dan 1/3 gaat al naar de belastingdienst, maar ik denk dat je als werknemer bij de EU geen belasting hoeft te betalen (maar ik weet dit niet zeker).

Edit: Ik heb dit gevonden.
- https://www.binnenlandsbe...r-de-europese-unie-werken
Alle EU-ambtenaren, inclusief de commissie, betalen belastingen over hun salaris. Het belastingtarief loopt van 8 tot maximaal 45 procent, dat geldt ook voor de commissarissen, plus een extra heffing van 5,5 procent.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 06:30]

TheVivaldi @Remzi199329 augustus 2022 22:14
Het was ook maar een fictief bedrag, want ik weet niet wat juristen bij internationals en de EU verdienen. Misschien is het wel meer.

Maa inderdaad, rupsje nooitgenoeg.
Frame164 @TheVivaldi29 augustus 2022 23:05
4000 euro voor een baan op dit niveau is echt een schijntje. De gemiddelde ITer met een beetje ervaring verdient al een stuk meer. Laat staan gespecialiseerde juristen.
TheVivaldi @Frame16430 augustus 2022 11:23
Het was ook maar een fictief bedrag, want ik weet niet wat juristen bij internationals en de EU verdienen. Misschien is het wel meer.
supersnathan94
@TheVivaldi29 augustus 2022 23:31
“Zat om van te leven” is bij lange na niet genoeg om eerder met pensioen te gaan.

Als ik voor hetzelfde werk €3000 per maand meer kan krijgen met iets mindere pensioenvoorwaarden, want zeg nu zelf hoe goed die ook zijn is het eigenlijk allemaal 1 pot nat, dan ben ik toch gek als ik dat niet doe?
TheVivaldi @supersnathan9430 augustus 2022 11:25
Het was ook maar een fictief bedrag, want ik weet niet wat juristen bij internationals en de EU verdienen. Misschien is het wel meer. Ik weet alleen dat de pensioenvoorwaarden beter zijn.

Maar dan nog kun je prima extra sparen voor je pensioen. Ik kan nu ook iedere maand wat sparen en ik verdien nog niet eens de helft van het fictieve EU-juristbedrag dat ik noemde. (Aankomende winter zal het wel wat moeilijker worden om iets over te houden aan het eind van de maand, maar daarna ga ik weer vrolijk door.)
supersnathan94
@TheVivaldi30 augustus 2022 12:13
Het punt met pensioenvoorwaarden is dat deze vrijwel altijd worden berekend over het stamsalaris. Dus een hoger stamsalaris met een lager percentage pensioenafdracht betekent vaak nog steeds een hogere absolute afdracht en dus beter pensioen.


Ik snap dat het fictieve bedragen zijn, maar zelfs al is het €1000 meer (wat helemaal niet gek is als verschil tussen overheid en vrije sector), moet het percentage echt een heel stuk hoger zijn om dat te compenseren.
White Feather @TheVivaldi29 augustus 2022 20:18
Op dit nivo zijn de pensioenregelingen ook bij internationale bedrijven verdomd goed. Bovendien kun je van het verschil in salaris zelf volledig een eigen pensioen opbouwen.

De gemiddelde pensioenregeling bij een international is vaak nogal anders dan voor het hogere kader.
Tr4nnel @synoniem29 augustus 2022 17:54
Of dat de EU gewoon ondeugdelijk te werk gaat en allerlei relevante feiten negeert, zoals de rechter beoordeelt.
Verwijderd @synoniem29 augustus 2022 17:54
De pensioenregeling is bij de EU wel erg goed. Je moet dan wel wachten met verder binnenlopen maar dat maakt de EU toch aantrekkelijk voor goede juristen.
Frame164 @Verwijderd29 augustus 2022 23:07
Waarom zou je wachten totdat je stopt met werken om leuke dingen te gaan doen? Ik heb nog altijd liever het geld nu ik nog gezond ben en nu de dingen doen die ik wil doen. Als je 70 bent is het maar afwachten wat er allemaal mee kunt doen.
GameNympho @synoniem29 augustus 2022 19:50
Dat niet alleen, men zoekt ook een geschikte rechter of staat, waar men de zaak op "hun" manier kunnen voortzetten.
davince72 29 augustus 2022 17:29
Het lijkt over niets te gaan zo. De ene keer is het nog wel boete van 1 miljard....volgende moment...oh nee toch niet.
Alsof het speelgeld is 8)7
blorf @davince7229 augustus 2022 18:03
Dit is hoe marktvervalsing wordt gesteund door overheden.
Frame164 @blorf29 augustus 2022 23:08
Nee, het geeft vooral aan dat casussen veel ingewikkelder zijn dan de samenvattingen die wij butenstaanders krijgen.
blorf @Frame16429 augustus 2022 23:16
Dat had ik ook verzonnen als ik de EU was. "Te moeilijk", maar waar kwam de moeilijke wetgeving vandaan, waar ze het over hebben?
davince72 @Frame16430 augustus 2022 08:37
Nou, we hebben ook de neiging zaken moeilijker voor stellen te stellen dan ze zijn. Dit is gewoon mensenwerk. Bewijs verzamelen lijkt me lastig maar blijkbaar hadden ze dat voor elkaar.
TNG128MB @davince7229 augustus 2022 17:32
Ga direct naar de gevangenis, passeer niet langs start...
intraxi 29 augustus 2022 17:53
Als je de caroussel kunt laten draaien kun je gemakkelijk je salaris van een paar ton binnenharken (vestager). Juridische of andere kennis van zaken is daarvoor niet nodig! Overal binnen de overheid hetzelfde verhaal... :(
Frame164 @intraxi29 augustus 2022 23:08
Niet teveel naar Thierry luisteren. Dan ga je teveel van dit soort onderbuikgevoelens spuien die nergens op zijn gebaseerd.
intraxi @Frame16429 augustus 2022 23:39
Heeft met onderbuik niks te maken of je leeft onder een steen! :)
Verwijderd @Frame16430 augustus 2022 09:59
Naar M.R., S.K., W.H., G-J.S. moet ook niet teveel luisteren. Dan ga je teveel van dit soort onderbuikgevoelens spuien die ergens op zijn gebaseerd.
intraxi @Verwijderd31 augustus 2022 16:48
Weer zo'n onderbuik figuur... :o

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