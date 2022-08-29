'EU gaat niet in beroep tegen schrappen Qualcomm-boete van miljard euro'

De Europese Commissie gaat niet in beroep tegen de uitspraak om de Qualcomm-boete van een miljard euro te schrappen. Die boete werd van tafel geveegd omdat het Gerecht concludeerde dat er 'procedurele onregelmatigheden' waren.

Bronnen van Reuters stellen dat de Europese Commissie het 'te moeilijk' acht om de rechtbank ervan te overtuigen om de boete in stand te houden. Het persbureau contacteerde de Europese Commissie nog met een verzoek om commentaar, maar die zag daarvan af.

De Europese Commissie legde Qualcomm in 2018 de boete van 997 miljoen euro op wegens oneerlijke afspraken met Apple over gebruik van zijn 4G-modemchips. Volgens de Eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager heeft de Amerikaanse chipontwerper miljarden aan Apple betaald om concurrenten buiten te sluiten. Hiermee is de concurrentie geschaad, waardoor consumenten minder keus hadden en de innovatie is afgeremd, aldus de Europese Commissie destijds.

Qualcomm vocht die beslissing aan en kreeg in april van dit jaar daarin gelijk. Het Gerecht zette toen vraagtekens bij de gemaakte concurrentieanalyse en merkte onder andere op dat Apple gedurende de periode geen technisch alternatief had voor de 4G-modems van Qualcomm. Volgens de uitspraak had de Commissie 'geen rekening gehouden met alle relevante feitelijke omstandigheden'.

De betreffende zaak waar nu een nieuwe uitspraak in is gedaan, gaat specifiek over 4G-modems. Qualcomm kreeg in 2019 ook een boete van de EU van 242 miljoen euro voor het te goedkoop verkopen van 3G-chipsets.