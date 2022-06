Qualcomm hoeft EU-boete van miljard euro niet te betalen door onregelmatigheden

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een streep gezet door de boete van bijna een miljard euro die Qualcomm in 2018 kreeg. Het Gerecht concludeert dat er 'procedurele onregelmatigheden' waren waardoor de chipontwerper zich niet goed kon verdedigen.

In 2018 legde de Europese Commissie een boete op van 997 miljoen euro aan Qualcomm. De chipontwerper zou tussen 2011 en 2016 oneerlijke afspraken hebben gemaakt met Apple over het gebruik van zijn 4G-modemchips. Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, concludeerde toen dat Qualcomm concurrenten daardoor voor vijf jaar had uitgesloten van de markt.

Volgens het Gerecht, dat onderdeel is van het Europees Hof van Justitie, zijn er in de zaak meerdere procedurele onrechtmatigheden opgetreden die de verdediging van Qualcomm hebben aangetast. Daardoor is ook de analyse van de Europese Commissie over het machtsmisbruik van de chipmaker ongeldig, concludeert de rechtbank.

Bij het samenstellen van het dossier heeft de Commissie onder andere nagelaten om de precieze inhoud van alle interviews vast te leggen, terwijl dat verplicht is. Volgens de rechtbank gaat het met name om 'vergaderingen en conferencecalls met derden'.

Qualcomm vocht de uitspraak aan en krijgt nu gelijk. Het Gerecht zet ook vraagtekens bij de gemaakte concurrentieanalyse en merkt onder andere op dat Apple gedurende de periode geen technisch alternatief had voor de 4G-modems van Qualcomm. Volgens de uitspraak heeft de Commissie 'geen rekening gehouden met alle revelante feitelijke omstandigheden'. Door de uitspraak hoeft Qualcomm de boete van bijna een miljard euro voorlopig niet te betalen. De Europese Commissie kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

De betreffende zaak waar nu een nieuwe uitspraak in is gedaan, gaat specifiek over 4G-modems. Qualcomm kreeg in 2019 ook een boete van de EU van 242 miljoen euro voor het te goedkoop verkopen van 3G-chipsets. Ook heeft de Europese Commissie in 2020 een onderzoek ingesteld naar Qualcomm wegens misbruik van zijn marktpositie met 5G-modemchips. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend.