Qualcomm krijgt boete van 242 miljoen euro voor te goedkoop verkopen 3g-chipsets

Qualcomm heeft van de Europese Commissie een miljoenenboete gekregen wegens misbruik van zijn marktmacht. De Amerikaanse chipmaker verkocht zijn 3g-chipsets onder de kostprijs om concurrentie uit te schakelen, volgens EU-onderzoek.

De mededingingsboete bedraagt in totaal 242.042.000 euro, oftewel 1,27 procent van de omzet van Qualcomm in 2018. Na onderzoek komt de Europese Commissie tot de conclusie dat Qualcomm zich tussen half 2009 en half 2011 schuldig heeft gemaakt aan predatory pricing, oftewel het onder de kostprijs aanbieden van 3g-chipsets om de concurrentie uit te schakelen.

In die periode had Qualcomm een dominante positie op de markt voor umts-chipsets, constateert de Europese Commissie verder. De fabrikant had een marktaandeel van zestig procent en dat was bijna drie keer zo groot als dat van zijn grootste concurrent: Icera. De flinke r&d-investeringen die nodig zijn om umts-chipsets te ontwerpen en de patenten van Qualcomm vormen flinke obstakels om de markt voor 3g-chipsets te betreden, wat de positie van Qualcomm verder verstevigde. Toen Icera desondanks een grotere concurrent dreigde te worden, ging Qualcomm ertoe over om drie van zijn umts-chipsets onder de kostprijs aan Huawei en ZTE te leveren.

De Europese Commissie heeft de hoogte van de boete bepaald op basis van de waarde van de directe en indirecte verkoop van umts-chipsets in Europa, en de duur en ernst van de overtreding van de Europese mededingingsregels. Het gedrag van Qualcomm heeft de concurrentie en innovatie op de markt benadeeld en de keuze van de consument beperkt, aldus Margrethe Vestager, als commissielid verantwoordelijk voor mededinging in de EU.

Qualcomm lag in de afgelopen jaren veelvuldig onder vuur wegens misbruik van zijn machtspositie. Onder andere in de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea en Taiwan kreeg het bedrijf boetes voor zijn belemmerende praktijken, onder andere door zijn patenten te misbruiken. In Europa kreeg het bedrijf vorig jaar een boete van 997 miljoen euro wegens overtreding van mededingingsregels met zijn lte-chips. Qualcomm betaalde Apple volgens de EU miljarden om de leverancier van modems voor de iPhone en iPad te mogen zijn.