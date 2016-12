Door Julian Huijbregts, woensdag 28 december 2016 09:16, 0 reacties • Feedback

De Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit SKFTC legt Qualcomm een boete op van 1,03 biljoen won, omgerekend momenteel ongeveer 815 miljoen euro. De chipmaker krijgt de boete wegens het belemmeren van concurrentie en schenden van patentregelgeving. Qualcomm vecht de boete aan.

Volgens de SKFTC schendt het Amerikaanse Qualcomm patentregelgeving door licenties op patenten te verlenen onder slechte voorwaarden. Ook stelt de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit dat Qualcomm fabrikanten dwingt om licenties af te nemen als ze gebruikmaken van bepaalde chips. Bovendien zou het Amerikaanse bedrijf geen eerlijke vergoeding betalen voor patenten van andere smartphonemakers.

De mededingingsautoriteit legt Qualcomm niet alleen een boete op, maar wil ook dat de chipmaker zijn handelspraktijken aanpast. Bloomberg meldt dat het resultaat daarvan zou kunnen zijn dat Zuid-Koreaanse smartphonefabrikanten zoals Samsung en LG, minder hoeven te betalen voor het gebruik van Qualcomm-chips in hun smartphones.

Qualcomm spreekt van een 'ongekende' beslissing en gaat in hoger beroep. De Amerikaanse chipmaker stelt dat de mededingingsautoriteit 'voorbijgaat aan de economische realiteit van de markt'. De boete wordt niet van kracht totdat de aanklacht op papier staat. Volgens Qualcomm kan dat nog maanden duren. De boete moet daarna binnen zestig dagen betaald worden, maar de chipmaker kan het geld terugkrijgen als het de boete succesvol weet aan te vechten in hoger beroep.

De Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit legde in 2009 ook al een boete op aan Qualcomm, van 260 miljard won, omgerekend momenteel ongeveer 206 miljoen euro. Die boete kreeg de chipmaker omdat het hogere vergoedingen vroeg aan klanten die ook chips van rivalen afnemen en korting verstrekte aan fabrikanten die voornamelijk chips van Qualcomm kochten. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog en een definitieve uitspraak is er nog niet.

Vorig jaar kreeg Qualcomm om vergelijkbare redenen een miljoenenboete in China. Toen ging de fabrikant niet in beroep maar volgde een schikking met de autoriteiten. In Europa lopen ook twee onderzoeken naar de handelspraktijken van de Amerikaanse chipmaker. In een voorlopige conclusie stelde de Europese Commissie dat Qualcomm fabrikanten illegaal heeft betaald voor exclusieve afname van zijn chipsets. In deze zaak is nog geen boete opgelegd, maar die kan volgen als Qualcomm de beschuldigingen niet weet te weerleggen.