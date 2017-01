Door Mark Hendrikman, maandag 9 januari 2017 21:22, 3 reacties • Feedback

Submitter: StijnH

Het Australische Atlassian neemt het bedrijf achter de projecten-app Trello over. Daarvoor legt Atlassian iets meer dan 400 miljoen euro neer. Zowel de app als het bedrijf erachter zullen ongewijzigd blijven, afgezien van dat er meer programmeurs bij zullen komen.

Trello is momenteel verkrijgbaar in een betaalde en een gratis variant en dat moet ongewijzigd blijven wanneer Trello, Inc. eigendom is geworden van Atlassian. Trello beweert 19 miljoen gebruikers te hebben, waarvan ongeveer de helft in het afgelopen jaar de app voor het eerst in gebruik heeft genomen. Ongeveer de helft van de Trello-gebruikers komen uit de zakelijke hoek. Dat schrijft Bloomberg.

Met Trello kunnen gebruikers projecten aanmaken waarin onder andere to-do-lijsten, foto's en video's geplaatst kunnen worden. Ook kunnen meerdere gebruikers samenwerken aan een project, taken verdelen en met elkaar overleggen via de app.

Ontwikkeling aan Trello begon in 2011 bij het bedrijf Frog Creek Software. In 2014 ontstond een afsplitsing van dat bedrijf die ook Trello heette en de ontwikkeling van de app verder op zich nam. Er werken ongeveer honderd mensen bij het bedrijf, dat gevestigd is in de stad New York. Atlassian is een bedrijf dat software ontwikkelt voor programmeurs, projectmanagers en contentbeheerders. Een bekend product van Atlassian is issuetracker Jira.