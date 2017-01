Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 15:26, 5 reacties • Feedback

KPN heeft het Nederlandse beveiligingsbedrijf DearBytes overgenomen voor een onbekend bedrag. De transactie moet eind deze maand voltooid zijn. DearBytes houdt zich sinds 2001 onder andere bezig met met adviseren van bedrijven over het beschermen tegen malware.

DearBytes beschikt over een security operations center, waarmee het zijn klanten voorziet van diensten als bescherming en detectie, aldus KPN. De in totaal 85 medewerkers van het beveiligingsbedrijf gaan bij KPN aan de slag als onderdeel van het Security Services-team.

DearBytes meldt dat het actief blijft onder zijn eigen naam vanuit twee vestigingen in Beverwijk en in Den Haag. Zo verandert er voor bestaande klanten niets en blijft ook de directeur van DearBytes op zijn plek. KPN krijgt honderd procent van de aandelen van het beveiligingsbedrijf in handen.