KPN neemt opnieuw beveiligingsbedrijf over

KPN heeft bekendgemaakt dat het de Nederlandse onderneming QSight IT heeft overgenomen. Dat bedrijf is onder meer actief in managed security. De overname volgt op die van DearBytes aan het begin van dit jaar.

Volgens KPN moet de overname bijdragen aan de uitbreiding van zijn diensten op het gebied van beveiliging en cloud, voornamelijk als het gaat om detectie en voorspelling. QSight heeft ongeveer 250 personen in dienst en behaalde in 2016 een omzet van vijftig miljoen euro. De bedrijven maken niet bekend welk bedrag met de overname is gemoeid. De bedrijven melden dat de ACM nog goedkeuring voor de overname moet geven.

De Nederlandse telecomprovider zegt dat de overname past in de voortdurende uitbreiding van zijn beveiligingsdiensten. Zo nam het bedrijf aan het begin van dit jaar beveiligingsdienstverlener DearBytes over voor een onbekend bedrag. Net als QSight beschikt dat bedrijf over een security operations center, waarin de beveiliging van klanten in de gaten wordt gehouden. QSight ontstond in 2016 uit een fusie tussen Onsight en Qi Ict.