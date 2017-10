Lts-versies van Linux-kernel krijgen vier jaar langer ondersteuning

Google-ontwikkelaar Ilyan Malchev heeft op de Linaro Connect-conferentie aangekondigd dat lts-versies van de Linux-kernel nu zes jaar ondersteund worden in plaats van twee. Dat heeft onder meer gevolgen voor Android-apparaten.

In zijn presentatie legt Malchev, die werkt voor Project Treble, uit dat vrijwel alle Android-apparaten op een lts-versie van de Linux-kernel draaien. Doordat de ondersteuning eerst twee jaar was, was het zo dat tegen de tijd dat een apparaat uitkwam, er in het beste geval nog een jaar aan ondersteuning over was. Dat is problematisch, omdat onder meer belangrijke bugfixes via lts binnenkomen.

Google zou volgens Malchev willen dat een telefoon gedurende zijn lifecycle vier upgrades krijgt, maar in de realiteit gebeurt dit niet. Door de langere ondersteuning moet dit nu tot de mogelijkheden behoren. De ontwikkelaar stelt dat dit niet alleen te maken heeft met Android, maar dat veel meet apparaten van de lts-versies gebruikmaken. De verlengde ondersteuning moet beginnen bij versie 4.4 van de Linux-kernel.

Op de kernelpagina van Linux is inmiddels te zien dat deze in 2016 uitgekomen versie ondersteuning zal krijgen tot februari 2022. Een nieuwe lts-versie zou ongeveer elke negen maanden moeten uitkomen.