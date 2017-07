Linux-kernel 4.12 komt uit met ondersteuning voor Pascal-3d-versnelling

Maandag is een nieuwe versie van de Linux-kernel uitgekomen met nummer 4.12. Deze release introduceert ondersteuning voor 3d-versnelling voor Nvidia's GTX 1000-kaarten. Daarnaast maakt ondersteuning voor Vega-gpu's van AMD deel uit van de nieuwe kernel.

Volgens Linus Torvalds is deze release historisch gezien een van de grotere. Alleen 4.9 zou meer commits hebben gehad. De omvang zou in het huidige geval toe te schrijven zijn aan de toevoeging van de header files voor de ondersteuning van AMD's Vega, die de helft van de release vormen. De huidige amdgpu-driver biedt eerst ondersteuning, in de toekomst moeten er meer verbeteringen komen. Ondersteuning voor het aansturen van een monitor komt volgens Phoronix pas in versie 4.14 van de kernel.

De ondersteuning voor 3d-versnelling voor Nvidia-gpu's van de Pascal-generatie is evenmin geheel compleet. Zo is er nog geen ondersteuning voor het aanpassen van de kloksnelheid van een kaart, waardoor prestaties initieel zullen tegenvallen. Andere wijzigingen in de nieuwe kernel zijn onder meer dat Intels grafische i915-driver standaard gebruikmaakt van atomic modesetting, waardoor van tevoren niet ondersteunde configuraties herkend en vermeden kunnen worden.

Ook zijn er twee nieuwe i/o schedulers in de vorm van Kyber en bfq. Volgens Heise moet die laatste voornamelijk tot prestatiewinsten leiden bij traditionele hdd's en niet zozeer bij ssd's. Met de toevoeging van deze en andere vernieuwingen komt het totale aantal regels in de kernel neer op 24,2 miljoen.