Linux 4.14 komt uit als volgende lts-kernel

Linus Torvalds heeft de release van Linux 4.14 bekendgemaakt. Deze kernel vormt de basis van de volgende lts-versie. De nieuwe versie bevat onder meer heterogeneous memory management en verbeteringen voor gpu-drivers.

Jèrôme Glisse, de ontwikkelaar die voor heterogeneous memory management, oftewel HMM, verantwoordelijk is, legt uit dat hiermee de gpu toegang krijgt tot de address space van processen. Andere wijzigingen in de nieuwe versie zijn onder meer grotere geheugenlimieten, waardoor het maximale virtuele geheugen naar 128PiB gaat op x86-64-systemen.

Verder krijgt de Raspberry Pi bijvoorbeeld hdmi cec-ondersteuning, waarmee aansturing via hdmi mogelijk is. Op AMD-gebied is er ondersteuning voor secure memory encryption voor Epyc-cpu's naast enkele verbeteringen in de amdgpu-driver. Amdgpu DC zit volgens Phoronix in versie 4.15 van de kernel. Ten slotte is er nog zstd-ondersteuning in btrfs en squashfs bijgekomen.

Torvalds schrijft bij de release dat er geen grote verrassingen inzitten, maar dat de geautomatiseerde tool voor het vinden van zerodays steeds beter wordt. Hij wijst nog op een aanpassing op het laatste moment waarmee code werd geschrapt die de MHz-waarde in /proc/cpuinfo moest weergeven. De code werkte wel, maar zorgde voor problemen op systemen met honderden cpu-kernen.