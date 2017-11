Albert Heijn-actiepagina en andere sites bevatten coinminer in cookiescript

Een actiepagina van Albert Heijn bevat een miningscript waarmee de cpu van bezoekers wordt gebruikt voor coinmining. De boosdoener is een cookiescript dat ook aanwezig blijkt te zijn op andere websites, waaronder Nederlandse sites.

De code op de Albert Heijn-pagina voor een kerstactie werd opgemerkt door een oplettende tweaker. Verder onderzoek door Tweakers samen met beveiligingsonderzoeker Willem de Groot wijst uit dat de code op de site in een cookiescript van de dienst cookiescript.info zit, waar gebruikers een cookiemelding met toestemmingsvraag kunnen aanmaken. Volgens De Groot maken 243 sites van die code gebruik, waaronder glow.nl en pegasusinternet.nl.

Hij zegt: "Ik denk niet dat de dienst van het cookiescript de code er zelf heeft ingezet, anders hadden ze niet bij DigitalOcean gehost. Dat zet een server bij misbruik meteen uit, dus als je zelf een server kiest dan zou je eerder voor een bulletproof hoster gaan." Kwaadwillenden maken meestal gebruik van kleinere en minder bekende hostingpartijen. Bij de de coinminer in kwestie gaat het om Crypto-Loot, die zich als alternatief voor Coinhive aanprijst. Bij een bezoek aan een van de sites met de desbetreffende code gaat de cpu-belasting van het systeem van de bezoeker naar honderd procent, zonder dat er een waarschuwing wordt getoond. Dit levert de verantwoordelijke partij uiteindelijk de cryptovaluta Monero op.

Volgens De Groot komt Crypto-Loot niet veel voor, maar hij stelt dat dit kan veranderen doordat Coinhive inmiddels op veel plaatsen wordt geblokkeerd. De onderzoeker kwam de id waaraan de miningactiviteit is verbonden, niet op andere plekken tegen. Soms is aan de hand van een id een grotere campagne in beeld te brengen. Hij acht het mogelijk dat degenen achter de huidige miner bij cookiescript-info binnen zijn gekomen en de miner hebben geplaatst. Er zijn geen indicaties dat Albert Heijn zelf is gehackt.

Coinmining via de browser nam een vlucht nadat Coinhive een JavaScript-tool daarvoor introduceerde. Veel partijen kopieerden de techniek en bieden hun eigen variant aan, waarbij vaak geen toestemming wordt gevraagd. De Groot trof Coinhive-code onlangs aan op 2500 webwinkels. Tweakers wijdde een uitgebreider artikel aan het verschijnsel, ook wel bekend als cryptojacking. Een woordvoerder van Albert Heijn kon nog niet direct reageren op vragen van Tweakers.