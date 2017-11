Als je in de afgelopen weken een site hebt bezocht en je afvroeg waarom jouw cpu ineens overuren draaide terwijl je alleen aan het browsen was, zou het kunnen dat de processor op de achtergrond cryptovaluta aan het genereren was. Dit vrij recente verschijnsel, waarbij de cpu's van websitebezoekers worden ingezet voor mining van cryptovaluta, heeft van sommige beveiligingsbedrijven de naam cryptojacking gekregen. Deze praktijk is inmiddels ook populair onder malwaremakers en andere partijen die uit zijn op snelle winst en er niet voor terugdeinzen om bijvoorbeeld legitieme sites van de nodige code te voorzien.

Een van de eerste partijen die de techniek zelf inzetten, was The Pirate Bay. Naar eigen zeggen ging het om een test om te kijken of het gebruik van de JavaScript-code een vervanging kon zijn voor het tonen van advertenties. Daarmee wierp de site meteen een belangrijk argument op in de discussie rond het onderwerp. Zo is het mogelijk om de code uit te voeren zonder medeweten van de bezoeker van een site, wat de nodige vragen oproept over legaliteit en wenselijkheid.

Los daarvan kan de techniek een alternatieve bron van inkomsten voor websites vormen. Kortom, er spelen genoeg vragen rond dit onderwerp. Bijvoorbeeld waar dit fenomeen vandaan komt, of het nieuw is en waarom het juist nu de kop opsteekt.