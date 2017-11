Intel maakte al in 2015 melding van eigen aparte gpu

Op een slide van een Intel-presentatie uit 2015 maakte het chipbedrijf al melding van een 'Cannonlake'-gpu die als accelerator op een Skylake SP-package ge´ntegreerd moest kunnen worden. Intel lijkt daarmee langer aan aparte gpu's te werken dan gedacht.

Intel presenteerde de slide in 2015 tijdens een HPC-congres in Polen, als onderdeel over een presentatie van Purley, de codenaam voor de Skylake SP-Xeons. Ashraf Eassa van The Motley Fool constateerde dat de desbetreffende slide melding maakt van 'Cannonlake graphics & media transcode' als optionele geïntegreerde accelerator voor Xeon-processors op basis van Skylake EP.

Aangezien Cannonlake op 10nm geproduceerd wordt en Skylake SP op 14nm, zou het om een afzonderlijke component gaan die on package geïntegreerd zou worden. Bij de uiteindelijke presentatie van de Skylake SP-Xeons ontbraken de opties voor integratie van fpga's en de Cannonlake Gen10-gpu's. Desondanks lijkt uit de slide op te maken dat Intel al langer het plan heeft om afzonderlijke gpu's te ontwikkelen, in aanvulling op de geïntegreerde gpu's die het bedrijf on die produceert.

Vorige week had Intel enkele opvallende aankondigingen op gpu-gebied. Het bedrijf gaat Radeon-gpu's op dezelfde package als Core-processors plaatsen en het neemt Raja Koduri in dienst om high-end gpu's te ontwikkelen. Koduri is afkomstig van AMD's Radeon-divisie en gaat bij Intel de Core and Visual Computing Group leiden. De nieuwe divisie is in het leven geroepen om gpu's voor datacenters en client computers te ontwikkelen.