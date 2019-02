Intel doet overname voor expertise losse gpu's

Intel heeft een deel van Ineda Systems overgenomen. Het in het Indiase Hyderabad gevestigde bedrijf ontwikkelt technologie voor autonoom rijden, maar de overname zou vooral gericht zijn op de gpu-gerelateerde vaardigheden van zo'n honderd technici.

Dasaradha Gude, de oprichter van Ineda Systems bevestigt de overname aan de Times of India, maar hij wilde verder geen details geven. Een woordvoerder van Intel zegt tegen de krant dat zijn bedrijf de engineering resources van Ineda Systems heeft overgenomen, waarmee Intel een 'ervaren team op het gebied van socs krijgt om te helpen een bedrijfsonderdeel voor losse gpu's op te bouwen'.

De Times of India meldt dat bronnen hebben aangegeven dat het om ongeveer honderd technici gaat met gpu-gerelateerde vaardigheden. Intel heeft al in Hyderabad al enkele honderden medewerkers in dienst die voornamelijk software ontwikkelen.

Ineda Systems is zo'n acht jaar geleden opgericht door Dasaradha Gude en het bedrijf is werkzaam in de sector van autonoom rijden, kunstmatige intelligentie en iot. Voor de oprichting van dit bedrijf was hij een directeur bij AMD in India. Het bedrijf haalde enkele jaren geleden tientallen miljoenen dollars op bij onder meer Samsung en Qualcomm, nadat het relatief zuinige chips voor wearables had ontwikkeld. Later ging het bedrijf zich meer op autonome technologie richten.