Intel brengt op games gerichte gpu-software Graphics Command Center uit

Intel heeft zijn nieuwe gpu-software uitgebracht. De software is meer gericht op games, heet Graphics Command Center en staat in de Microsoft Store. Om de software te gebruiken is een Core-processor van de zesde generatie of nieuwer vereist.

Vooralsnog werkt Intel Graphics Command Center alleen met de geïntegreerde gpu's van de Intel Core-processors. Intel maakt de software echter met de komst van zijn eigen videokaart in het achterhoofd. Nieuwe details over die videokaart, die in 2020 uitkomt, geeft Intel niet.

Intel biedt zijn nieuwe gpu-software aan via de Microsoft Store. Volgens de omschrijving moet de software duidelijkheid geven bij het instellen van ingewikkeld klinkende features, zoals tessellation en anisotropic filtering. Het gaat nog om een vroege versie; Intel zegt later meer functionaliteit toe te voegen.

De configuratietool werkt alleen met recente Core-processors, die van de zesde generatie of nieuwer. Dat zijn de cpu's vanaf de Skylake-serie, die in 2015 voor het eerst verschenen. De nieuwe software is onderdeel van Intels marketingcampagne om de komst van zijn eigen videokaart aandacht te geven. Intel zette die campagne vorige maand op met een oproep aan de pc-community onder de noemer The Odyssey.

