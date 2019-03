Intel bevestigt komst Core H-laptopprocessors van negende generatie

Intel brengt in het tweede kwartaal nieuwe laptopprocessors uit. Het gaat om de krachtige modellen met H-toevoeging, die vermoedelijk een tdp van 45 watt hebben. Details geeft Intel nog niet, maar eerder bleek al dat het aantal cores omhoog gaat van zes naar acht.

In een presentatie op de Game Developer Conference 2019 zegt Intel dat de laptopprocessors van de negende generatie in de H-serie in het tweede kwartaal uitkomen. In die nieuwe serie zit ook een nieuw Core i9-model. Intel stelt dat de nieuwe processors ideaal zijn voor gamers.

Intel geeft pas meer details bij de daadwerkelijke productintroductie, waarvan nog niet bekend is wanneer die precies zal plaatsvinden. Vorige maand verscheen er echter een document op de Intel-website waarin de komende processors beschreven worden.

In dat document stonden twee Core i9-processors voor laptops, een HK-model dat overgeklokt kan worden en een reguliere H-uitvoering. De i9's krijgen waarschijnlijk acht cores en HyperThreading, terwijl de i7-modellen acht cores krijgen en geen HyperThreading hebben. Veel details over de nieuwe cpu's zijn nog niet bekend, zoals de baseklok en het verbruik. De processors uit de H-serie hebben echter al jarenlang een tdp van 45 watt en vermoedelijk geldt dat ook voor de nieuwe modellen.