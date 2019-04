Slide toont Acer-laptops met GeForce GTX 1660 Ti en 1650

De Nvidia GeForce GTX 1660 Ti en de GTX 1650 komen naar laptops. Dat blijkt uit een uitgelekte slide van een presentatie waar nieuwe Acer-laptops op staan. Acer stopt de gpu's in zijn Nitro-modellen met 15,6"- of 17,3"-scherm.

De Chinese website ITHome toont de komst van de Acer-laptops. Nvidia heeft nog niks bekendgemaakt over mobiele versies van zijn recente GTX-gpu's, maar het is aannemelijk dat net als bij de GTX 10-serie de laptopversies vrijwel gelijk zijn aan de desktopvarianten. De GTX 1650 is officieel ook voor desktops nog niet aangekondigd, maar daar is al veel over uitgelekt en de videokaart wordt rond 22 april verwacht.

Naast nieuwe GeForce-gpu's zou Acer zijn vernieuwde Nitro-gamelaptops van Intel Coffee Lake-H-processors van de negende generatie voorzien. Die chips zijn ook nog niet aangekondigd, maar Tweakers kreeg eind maart inzage in de specificaties. Het gaat om 45W-processors die weer op 14nm worden gemaakt. Ten opzichte van de huidige modellen krijgen de i9-uitvoeringen acht in plaats van zes cores en de i7's krijgen meer cache. Welke cpu's Acer in de laptops stopt, is nog niet duidelijk.

Uit de slide blijkt dat Acer varianten van de Nitro-gamelaptops met 144Hz-panelen uitrust; zowel de 15,6"- als 17,3"-uitvoering. Ook komen er varianten met een 60Hz-paneel. Wanneer Acer de gamelaptops uitbrengt en wat ze kosten, is nog niet bekend.