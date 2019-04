T-Mobile sluit fysieke winkels Tele2

Dit jaar nog begint T-Mobile met het sluiten of ombouwen van de winkels van Tele2. Het telecombedrijf dat in januari fuseerde met T-Mobile, zal langzaam zijn fysieke winkels sluiten. De Alkmaarse vestiging ging op maandag 1 april als eerste dicht.

Telecompaper schrijft dat de winkels van Tele2 in de loop van 2019 worden gesloten of omgebouwd. Dat wordt bevestigd door T-Mobile-woordvoerster Kathleen Loods. ''De focus gaat vooral liggen op onlinesale en servicegericht zijn.''

Op basis waarvan T-Mobile besluit of een winkel wordt gesloten of omgebouwd, kan de woordvoerster nog niet zeggen. ''Maar het zal voornamelijk gebaseerd zijn op locatie'', zei Loods. Over de banen van de Tele2-medewerkers zegt Loods: ''Ons doel is om de werknemers te behouden en op dezelfde functie in andere winkels te laten werken.''

T-Mobile bezit op dit moment 124 winkels en na de sluiting van de vestiging in Alkmaar zijn er nog 17 winkels van Tele2. Het aantal van 124 winkels onder de T-Mobile-naam kan dus nog toenemen, afhankelijk van hoeveel Tele2-winkels worden omgebouwd.