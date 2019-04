P3-test: mobiele netwerk Vodafone was afgelopen jaar het meest offline

De mobiele netwerken van KPN en T-Mobile waren in het afgelopen jaar het minst down. Dat blijkt uit de netwerktest van onderzoeksbureau P3. Het netwerk van Vodafone was in totaal meer dan zeventien uur down tijdens drie grote storingen.

KPN en T-Mobile hadden beide maar één storing, die bovendien minder dan een paar uur duurde, blijkt uit het rapport van P3. De data komt van 26.000 Nederlanders die data over hun bereik en datasnelheid naar het onderzoeksbureau doorsturen. Het is voor het eerst dat P3 ook op die manier de mobiele netwerken in Nederland meet.

In totaal hadden die 26.000 mensen bij alle providers in meer dan 99 procent van de gevallen een goede dataverbinding, claimt P3. Bij KPN en T-Mobile ligt het percentage iets hoger dan bij Vodafone. Op het gebied van 4g-bereik doet Vodafone het juist het best, met een dekking van 94,4 procent, tegenover 94,2 procent van KPN en 93,3 procent bij T-Mobile. Tele2 is geen onafhankelijk bedrijf meer en zit dus niet in deze test. De gemiddelde snelheid van 4g bij de 26.000 proefpersonen kwam bij T-Mobile het hoogst uit, op ongeveer 6,8Mbit/s. Bij KPN is dat 6,4Mbit/s, bij Vodafone 6,3Mbit/s.

P3 heeft ook zijn jaarlijkse eigen tests gedaan. Dat gebeurde deze keer met een Samsung Galaxy S9, die op elk netwerk de hoogste snelheden moet kunnen halen. P3 heeft T-Mobile voor het vierde jaar op rij tot winnaar uitgeroepen, met vlak daarachter KPN en Vodafone. De drie providers liggen volgens het onderzoeksbureau dicht bij elkaar en hebben alle drie het label 'outstanding' gekregen.

Het opzetten van een spraak- of dataverbinding lukte bij alle providers bijna altijd. De providers hebben de meeste moeite met de test in treinen. Het gebruiken van de dataverbinding lukt bij alle providers in meer dan 95 procent van de gevallen, maar dat is altijd minder dan 99 procent, een percentage dat de providers in grote en kleine steden wel vaak halen.

De P3-test met de S9's vond plaats tussen 12 februari en 1 maart. De data van 26.000 gebruikers is verzameld tussen april vorig jaar en eind januari van dit jaar. Het is de vijfde keer dat P3 de testresultaten publiceert. Het hele rapoort is hier te lezen.