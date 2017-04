Door Arnoud Wokke, donderdag 20 april 2017 00:04, 23 reacties • Feedback

De downloadsnelheden van Nederlandse 4g-netwerken zijn afgelopen jaar gemiddeld gesproken omhoog gegaan, terwijl de uploadsnelheid gemiddeld juist omlaag is gegaan. Dat blijkt uit een rapport van het Duitse P3, dat in veel landen mobiele netwerken benchmarkt.

Uit het rapport, dat op moment van schrijven nog niet online beschikbaar was, is op te maken dat in de testen de Nederlandse 4g-netwerken gemiddeld bijna 61Mbit/s halen, tegenover 48Mbit/s een jaar geleden. De uploadsnelheid ging achteruit, van 19,5Mbit/s een jaar geleden naar 13,7Mbit/s nu.

De uploadsnelheden van alle mobiele providers ging achteruit tijdens de testen, die P3 afgelopen tijd heeft uitgevoerd met een Samsung Galaxy S7-smartphone. De testen vonden net als vorig jaar plaats in grote steden, in kleine steden en op openbare wegen buiten de bebouwde kom in een rijdende auto.

De downloadsnelheid steeg het meeste bij Vodafone, die tijdens de test 43 procent hogere snelheid vertoonde ten opzichte van vorig jaar. Bij Tele2 ging het om een stijging van 23 procent, bij T-Mobile om bijna 20 procent. De uploadsnelheid zakte bij elke provider. Bij KPN ging dat om 62 procent, bij T-Mobile om bijna 60 procent.

P3 steekt net als vorig jaar de loftrompet over de vier Nederlandse 4g-netwerken. "Zelfs de nummer vier Tele2 scoort op een niveau dat het een goede kandidaat zou zijn om te winnen in landen met minder goede netwerken als Spanje of het Verenigd Koninkrijk."

T-Mobile krijgt van P3 de hoogste score. Het verslaat KPN vooral doordat T-Mobile met bellen de verbinding sneller tot stand kon brengen. KPN verliest daardoor in de test veel punten en moet Vodafone net aan voor laten gaan, met Tele2 er vlak achter. De verschillen in dekking en prestaties zijn, zo zegt P3, klein tussen alle providers.