donderdag 20 april 2017

Google wil een adblocker in Chrome inbouwen en standaard aanzetten. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. De adblocker moet 'irritante' advertenties blokkeren en acceptabel materiaal toelaten, al overweegt Google nog waar de grens moet liggen.

De adblocker zou moeten werken op zowel de desktopversie van Chrome als in de mobiele variant, die samen wereldwijd honderden miljoenen tot enkele miljarden gebruikers hebben. Google zou de stap binnen enkele weken willen aankondigen, meldt The Wall Street Journal op basis van meerdere bronnen. De beslissing is intern nog niet genomen of het advertentiebedrijf de adblocker inderdaad zal inbouwen.

Het is een defensieve stap, zo zeggen de bronnen. Google wil met de stap voorkomen dat gebruikers overstappen naar een andere browser die de functie wel biedt of een adblocker installeren als add-on. De bedrijven achter die add-ons kunnen vervolgens geld verdienen door een bedrag te vragen aan onder meer Google voor het doorlaten van bepaalde advertenties.

Google zou zich willen baseren op een lijst van acceptabele advertentiemethoden, zoals het samenwerkingsverband Coalition for Better Ads die heeft opgesteld. Pop-ups, video's met autoplay en advertenties die content bedekken met een countdown, zijn volgens die regels niet toegestaan. Google staat bekend als het bedrijf van de zoekmachine, maar verdient vrijwel al zijn geld aan de verkoop van online advertenties. Chrome zou Googles advertenties wel toelaten.