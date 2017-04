Door Julian Huijbregts, donderdag 20 april 2017 07:56, 5 reacties • Feedback

Submitter: Who Am I?

Sony heeft zijn A9-systeemcamera aangekondigd. Het toestel is voorzien van een nieuwe stacked cmos-sensor van het fullframeformaat met 24,2 megapixels. Dankzij ge´ntegreerd dram op de chip is een opnamesnelheid van 20fps bij volledige resolutie mogelijk.

Omdat er geheugen in de cmos-sensor is geïntegreerd, kan deze zeer snel uitgelezen worden, wat de hoge opnamesnelheid mogelijk maakt. Volgens Sony hapert het beeld van de elektronische zoeker tijdens het fotograferen niet en is er in de buffer plaats voor 241 rawbestanden of 362 jpeg's. Het autofocussysteem maakt gebruik van fasedetectie op de sensor en heeft 693 punten die vrijwel het hele beeld bedekken. De autofocus kan zestig keer per seconde bijgesteld worden in de camera.

De 24,2-megapixelsensor is er een uit Sony's Exmor RS-lijn, wat wil zeggen dat het gaat om een bsi-cmos-sensor. De beeldsensor heeft een gevoeligheid van 100 tot 51.200 iso en dat kan worden uitgebreid naar 50 en 204.800 iso. De sensor beschikt over vijfassige beeldstabilisatie en met de elektronische sluiter zijn snelheden tot 1/32.000e seconde mogelijk.

Het toestel gebruikt bij het filmen in 4k-resolutie met 24 en 25fps de hele sensor. Alle pixels worden daarbij uitgelezen. Bij 30fps wordt een kleine uitsnede gemaakt. Ook is het mogelijk om in 'Super 35mm'-formaat op te nemen. Dan filmt de camera met een uitsnede die overeenkomt met het aps-c-formaat. Slowmotionopnames tot 120fps zijn mogelijk in full-hd-resolutie.

Het ontwerp van de camera lijkt op dat van de modellen uit de A7-serie, maar Sony heeft de handgreep wat groter gemaakt. Ook heeft de camera een grote accu waarmee tot 650 foto's op een lading gemaakt kunnen worden. Aan de zijkant zit een ethernetaansluiting om snel bestanden over te kunnen zetten en er zijn twee sleuven voor sd-geheugenkaarten, waarvan één ondersteuning biedt voor snelle uhs-II-kaartjes. De elektronische zoeker van het oledtype heeft een resolutie van 1280x960 pixels.

Het is de eerste keer dat Sony een stacked sensor toepast in een professionele systeemcamera. In 2015 voorzag de fabrikant al een 1"-sensor van dram, die chip vond zijn weg naar de RX10 II en RX100 IV, twee geavanceerde compactcamera's. Begon dit jaar kondigde Sony een camerasensor aan voor smartphones met dezelfde techniek. Die chip zit in de Xperia XZs en XZ Premium, smartphones die in staat zijn om korte tijd slowmotionopnames op 960fps te maken.

Het nieuwe topmodel heeft minder megapixels dan de A7R II, die over een 42,2-megapixelsensor beschikt, maar met de A9 mikt Sony vooral op snelheid. Sony brengt de A9 in juni op de markt voor een adviesprijs van 5300 euro. Het toestel moet concurreren met dslr's zoals de Canon EOS-1D X Mark II en de Nikon D5. Die kosten respectievelijk 6400 en 7000 euro.

Samen met de camera is ook een nieuw 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS-objectief aangekondigd. De telezoom weegt 1,4kg en kan scherpstellen vanaf 98cm. Vanaf juli wordt het objectief geleverd voor een adviesprijs van 2900 euro.