Sony presenteert RX10 IV-camera met fotografeersnelheid van 24fps

Sony heeft een nieuwe versie van zijn RX10-camera met 1"-sensor aangekondigd. De Cyber-shot RX10 IV heeft 315 fasedetectiepunten op de sensor gekregen voor betere autofocus en kan fotograferen met maximaal 24fps bij de volledige resolutie van 20,1 megapixels.

Het Zeiss-objectief, dat 25x optische zoom biedt, is ongewijzigd. De zoomlens heeft een brandpuntequivalent van 24-600mm en een diafragmaopening van f/2.4 in het groothoekbereik en f/4.0 in het telebereik. De RX10 IV biedt met name verbeteringen als het gaat om snelheid en autofocus. De maximale fotografeersnelheid is van 14fps gestegen naar 24fps. De camera kan dat 249 opnames lang volhouden en ook wordt voor iedere opname de autofocus en belichting bijgesteld.

Sony geeft de camera een Fast Hybrid AF. Dat autofocussysteem combineert 315 fasedetectiepunten op de sensor, die zo'n 65 procent van het beeld beslaan, met contrastautofocus op de hele sensor. Volgens de fabrikant kan de camera daarmee in 0,03 seconden het onderwerp scherp in beeld krijgen als er wordt ingezoomd.

Net als voorgaande RX10-camera's schiet het nieuwe model video's in 4k-resolutie. Daarbij wordt de volledige 20,1-megapixelresolutie van de sensor gebruikt. Filmen kan met de xavc s-codec met een bitrate tot 100Mbit/s. In de 4k-stand zijn framerates van 24, 25 en 30fps mogelijk, terwijl dat in de full-hd-modus maximaal 120fps is. Sony brengt de RX10 IV in oktober uit voor 2000 euro.