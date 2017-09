Regering VK: mensen houden altijd controle over autonome wapensystemen

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft bij monde van minister Mark Lancaster van Defensie gezegd dat de autonome wapensystemen van het land altijd zullen worden bediend door mensen van vlees en bloed, en dat dus niet de robots de belangrijke beslissingen zullen nemen.

De inhoud van deze verklaring is onderdeel van een nieuwe doctrine, waarin het Verenigd Koninkrijk onderstreept dat 'killer robots' altijd gegarandeerd onder menselijke controle blijven staan. De regering stelt overigens dat het VK geen volledig autonoom opererende wapensystemen heeft en niet de intentie heeft die te ontwikkelen.

Deze verklaring van de minister komt op het moment dat het Britse defensiebedrijf British Aerospace bekendmaakte dat het plannen heeft om een onbemande gerobotiseerde tank te ontwikkelen die autonoom kan opereren, waarbij menselijke soldaten nog wel op afstand aan de knoppen zitten. Dit concept, met de naam Ironclad, gebruikt systemen om zelf vijanden van vrienden te kunnen onderscheiden. Volgens het bedrijf zullen er bij de inzet van dit wapensysteem, mocht het ooit daadwerkelijk gebouwd worden, heel snel tactische beslissingen genomen moeten worden; mede daardoor is de kans aanwezig dat een deel van de controle wordt overgedragen aan de computersystemen.

In augustus hebben bestuurders van bedrijven die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie en robotica, een open brief gestuurd aan de Verenigde Naties. Daarin waarschuwen ze voor de ontwikkeling van autonome wapens en vragen ze om actie. Onder de ceo's zijn Elon Musk, bekend van Tesla en SpaceX, en Mustafa Suleyman van Googles DeepMind-project, dat zich richt op kunstmatige intelligentie. Met de open brief willen ze 'een wapenwedloop voorkomen, burgers tegen deze technieken beschermen en de destabiliserende effecten van deze technologie voorkomen'

Dit was niet de eerste keer dat de VN een waarschuwing ontving over dit onderwerp. In 2015 stelden Human Rights Watch en Harvard Law School een rapport op waarin zij waarschuwden voor zogenaamde killer robots. Ook in 2009 riep een commissie op om het gebruik van militaire robots te beperken.