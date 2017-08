Bestuurders van ai- en roboticabedrijven waarschuwen VN voor autonome wapens

Bestuurders van bedrijven die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie en robotica hebben een open brief gestuurd aan de Verenigde Naties. Daarin waarschuwen ze voor de ontwikkeling van autonome wapens en vragen om actie.

Onder de ceo's zijn Elon Musk, bekend van Tesla en SpaceX, en Mustafa Suleyman van Googles DeepMind-project dat zich richt op kunstmatige intelligentie. In totaal gaat het om 116 ondertekenaars uit 26 verschillende landen, aldus The Guardian. Ze schrijven in de brief dat ze zich verantwoordelijk voelen en een waarschuwing moeten afgeven, omdat ze technieken ontwikkelen die ook ingezet kunnen worden om autonome wapens te maken.

Met de open brief willen ze 'een wapenwedloop voorkomen, burgers tegen deze technieken beschermen en de destabiliserende effecten van deze technologieën voorkomen'. Autonome wapens dreigen volgens de bestuurders de 'derde revolutie' in oorlogsvoering te worden en kunnen ervoor zorgen dat conflicten sneller en op grotere schaal uitgevochten kunnen worden. Daarom spreken ze van 'de doos van Pandora', die moeilijk te sluiten is als deze eenmaal is geopend.

Volgens de krant heeft de VN recentelijk gestemd om een discussie over het onderwerp te beginnen. Daarom schrijven de ceo's nu de brief waarin ze vragen om autonome wapens aan de zwarte lijst van de convention on certain conventional weapons te plaatsen. Daarop staan onder meer chemische wapens genoemd. The Guardian schrijft dat er al bepaalde autonome wapens in gebruik zijn en noemt de Samsung-sentry gun SGR-A1 als voorbeeld.

Het is niet de eerste keer dat de VN een waarschuwing ontvangt over dit onderwerp. In 2015 stelden Human Rights Watch en Harvard Law School een rapport op waarin zij waarschuwden voor zogenaamde killer robots. Ook in 2009 riep een commissie op om het gebruik van militaire robots te beperken.