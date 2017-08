Google test automatisch afspelen van videopreviews in zoekresultaten op Android

De Google-app voor smartphones gaat videopreviews de komende tijd automatisch afspelen. De zoekgigant begint in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en breidt de test daarna uit naar andere landen.

Google claimt dat gebruikers dankzij het automatisch afspelen van video sneller de informatie vinden waar ze naar op zoek zijn. De functie komt deze week breed beschikbaar in de Google-app voor Android en de Android-versie van browser Chrome. Een gifje van Google laat zien hoe de functie werkt.

De zoekgigant laat video's zonder geluid afspelen op wifi-verbindingen. Het gaat om een preview van de video, waardoor de telefoon niet het hele bestand hoeft in te laden. Er komt een optie in het instellingenmenu om dat ook te doen als de smartphone is verbonden met mobiele netwerken. In diezelfde instellingen is het ook mogelijk om de autoplay-functie uit te schakelen.

Google volgt met de stap andere internetdiensten die video's automatisch afspelen. De bekendste daarvan is Facebook, dat op wifi-verbindingen sinds een paar jaar video's automatisch afspeelt in het nieuwsoverzicht.