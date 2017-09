Facebook test Snooze-knop in tijdlijn

Facebook is bezig met het testen van een Snooze-knop in de tijdlijn. Daarmee kunnen gebruikers posts van een bepaald persoon of een pagina een dag, een week of een maand verminderen. De knop moet van pas komen als een persoon of pagina tijdelijk veel post.

De Snooze-knop moet gebruikers meer controle geven over wat er verschijnt in het nieuwsoverzicht, zo zegt het sociale netwerk tegen Techcrunch. De Snooze-knop kan van pas komen als een persoon of pagina binnen korte tijd veel posts plaatst en gebruikers daar minder van willen zien zonder gelijk de persoon te ontvrienden of de like van de pagina weg te halen.

De Snooze-knop zit vlakbij de knop om posts helemaal niet meer te zien en vormt daardoor een alternatief voor die maatregel, aldus de techsite. Snoozen kan voor 24 uur, zeven dagen of dertig dagen, zo blijkt uit screenshots. Facebook bevestigt dat het de functie test bij een beperkt aantal gebruikers. Het is nog niet duidelijk of de Snooze-knop later bij iedereen beschikbaar komt.