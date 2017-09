Facebook test herstellen van account via gezichtsherkenning

Facebook test het herstellen van een account door middel van gezichtsherkenning. Dat bevestigde het bedrijf aan TechCrunch. De mogelijkheid zou naast andere opties als het versturen van een sms komen te bestaan.

In een verklaring aan TechCrunch zegt het bedrijf: "We testen gezichtsherkenning als een manier om snel en eenvoudig eigendom van een account te bewijzen in het herstelproces." De functie werkt alleen op een apparaat waarmee de gebruikers al eens bij het sociale netwerk is ingelogd.

Ook zou de functie optioneel zijn en een tweede mogelijkheid vormen naast bestaande opties als het ontvangen van een sms. TechCrunch schrijft dat verificatie via gezichtsherkenning mogelijk van pas kan komen in situaties waarin het ontvangen van een sms niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een vliegtuig.

De site kwam de functie op het spoor nadat een Twitter-gebruiker een schermafbeelding van de interface publiceerde. In het verleden zou Facebook al eens andere minder traditionele manieren van accountherstel hebben getest, zoals het identificeren van foto's van vrienden en het aanwijzen van vertrouwde vrienden.