8Bitdo komt met draadloze controller voor de SNES Classic Mini

Fabrikant 8bitdo komt met een draadloze controller die gebruikt kan worden om de SNES Classic Mini mee te bedienen. Het is met de apparaatjes ook mogelijk om de console met een knop te resetten. Fabrikant Nintendo levert alleen bedrade controllers mee.

De controllers van 8bitdo worden geleverd met een module die ervoor zorgt dat draadloze bediening van de SNES Classic mogelijk wordt, en deze werkt op 2,4GHz, zo blijkt uit de specificaties die de fabrikant op zijn website heeft gezet. De controller zelf ziet er vergelijkbaar uit als de originele versie van Nintendo, maar heeft iets andere kleuren. Ook is er een extra knop, waarmee de console op afstand is te resetten. Daardoor hoeven spelers niet per se de knop op de SNES Classic Mini zelf in te drukken om een ander spel te spelen.

Nintendo heeft de remake van de populaire SNES vrijdag uitgebracht; bij de retroconsole worden 21 games bijgeleverd. Eerder bracht het bedrijf al de NES Classic Mini uit, en daar maakte 8bitdo ook al een draadloze controller voor.

De draadloze controller van 8bitdo is nog niet verkrijgbaar, maar kan bij de Amerikaanse tak van Amazon al voorbesteld worden. Pas in december worden de controllers verscheept, en het is nog niet duidelijk of 8bitdo ook voor een release in Nederland en België gaat.