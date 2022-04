8BitDo Pro 2-controller krijgt extra knoppen aan achterkant en kost 50 dollar

8BitDo introduceert zijn Pro 2-controller. Deze controller beschikt onder andere over paddles aan de achterkant, die programmeerbaar zijn via een bijbehorende app. De Pro 2 werkt op de Nintendo Switch, Android, Raspberry Pi's en pc's met Windows, macOS of Linux.

De 8BitDo Pro 2 toont gelijkenissen met de huidige SN30 Pro+-controller, hoewel de nieuwe variant over enkele nieuwe functies beschikt. Naast de twee eerdergenoemde paddles, heeft de achterkant van de controller bijvoorbeeld een andere textuur die meer grip moet bieden dan het huidige model.

De knoppen van de controller zijn daarnaast configureerbaar en remappable via de 8BitDo Ultimate Software. Deze applicatie was al beschikbaar voor Windows en macOS, maar het bedrijf introduceert met de Pro 2 ook een mobiele versie voor Android en iOS. Via die software kan ook de gevoeligheid van de triggers en thumbsticks en de kracht van de vibratiemotor worden ingesteld. De knoppen en paddles zijn ook programmeerbaar met macro's.

Functies van de 8BitDo-software. Afbeelding via 8BitDo

De 8BitDo Pro 2 kan voorzien worden van drie verschillende profielen met knoppenconfiguraties en macro's. Gebruikers kunnen tussen deze profielen wisselen via een knop op de controller. Voorheen kon dat alleen via de 8BitDo-software. De Pro 2-controller heeft ook een knop waarmee gebruikers de verbindingsmodus kunnen aanpassen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld wisselen tussen een Nintendo Switch- of Android-modus.

Qua ontwerp is de nieuwe Pro 2 vergelijkbaar met zijn voorganger. Beide controller hebben een retro-achtig ontwerp met klassieke d-pad. De 8BitDo Pro 2 komt beschikbaar in het zwart en grijs, of als GameBoy-achtige 'G Classic'-editie met beige behuizing en paarse knoppen. De controller komt 12 april uit in de VS en kost daar 50 dollar, net als de SN30 Pro+. Het is nog niet bekend wanneer de controller in Europa uitkomt.

Afbeeldingen via 8BitDo