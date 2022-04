Signal-bèta laat Android-gebruikers berichten overzetten naar andere smartphone

Bètaversie 5.5.0 van chatdienst Signal laat Android-gebruikers hun berichten via een Wi-Fi Direct-verbinding versleuteld overzetten naar een andere telefoon. Momenteel is dit alleen mogelijk via lokale back-ups. Het is onbekend wanneer de functie officieel uitkomt.

De bètafunctie is recentelijk geïntroduceerd, merkten TestingCatalog en XDA Developers op. De chatgegevens worden volgens een beschrijving overgezet via een 'eigen, lokale Wi-Fi Direct-verbinding' tussen de twee smartphones. Deze verbinding wordt voorzien van eind-tot-eindencryptie. De functie wordt alleen getest op Android-telefoons, aangezien de iOS-versie van Signal al een soortgelijke functie biedt, die werkt via een QR-code.

Bètagebruikers kunnen de functie benaderen door op hun oude smartphone op 'transfer account' te drukken in het instellingenmenu van de app. Hierna kunnen gebruikers Signal installeren op hun nieuwe toestel, om vervolgens 'restore account' te selecteren en op 'transfer from Android device' te drukken. Doordat de functie werkt via Wi-Fi Direct, dienen de toestellen dicht bij elkaar in de buurt te zijn.

Signal is een chatdienst die een nadruk legt op eind-tot-eindencryptie en privacy. Het platform is al langer bezig met het toevoegen van nieuwe functies. Eerder dit jaar verscheen bijvoorbeeld een bètaversie met uitgebreidere profielen en chatachtergronden. De chatdienst heeft sinds begin dit jaar wereldwijd te maken met een grote toestroom van nieuwe gebruikers. Deze groei deed zich voor nadat WhatsApp zijn nieuwe gebruikersvoorwaarden publiceerde. Eind januari bleek dat het aantal Signal-gebruikers in een maand tijd was verdubbeld naar 40 miljoen.