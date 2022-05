'Aantal Signal-gebruikers verdubbelde van 20 naar 40 miljoen in een maand'

Het aantal actieve Signal-gebruikers is in een maand tijd verdubbeld van 20 miljoen naar 40 miljoen gebruikers. Dat zeggen bronnen tegen The Verge. De groei heeft te maken met de aankondiging van nieuwe privacyvoorwaarden van WhatsApp.

Volgens bronnen die The Verge sprak kwamen er in de eerste twaalf uur nadat WhatsApp de nieuwe voorwaarden introduceerde twee miljoen nieuwe Signal-gebruikers bij. Inmiddels zou het aantal gebruikers verdubbeld zijn ten opzichte van een maand geleden: van 20 naar 40 miljoen. Signal maakt zelf geen exacte cijfers bekend.

De toestroom van gebruikers zorgde er onlangs nog voor dat Signal last had van een storing, nadat het ook al een grote stijging zag in Android-downloads. Signal heeft als doel om 100 miljoen actieve gebruikers te krijgen.

De populariteit voor de opensource berichtendienst Signal komt voornamelijk doordat Signal in tegenstelling tot WhatsApp helemaal geen gebruikersgegevens opslaat. Bovendien wordt Signal grotendeels draaiende gehouden door vrijwilligers en leeft het van donaties. Niet alleen Signal profiteert van de kritiek op WhatsApp: ook berichtendienst Telegram meldde onlangs een grote toestroom. In de eerste week van januari passeerde Telegram de 500 miljoen actieve gebruikers.

Medewerkers van Signal maken zich door de sterke groei zorgen over de app, zeggen zij tegen The Verge. Het heeft ervoor gezorgd dat het doel van 100 miljoen actieve gebruikers en genoeg donaties om de toekomst van Signal veilig te stellen boven alles is komen te staan en dat waarschuwingen van medewerkers over slecht ontwikkelde features genegeerd worden. Daarnaast maken zij zich zorgen dat Signal te weinig doet aan het identificeren en verwijderen van 'bad actors' die Signal gebruiken voor verkeerde doeleinden.