Telegram haalt miljard dollar op bij investeerders voor verdere groei

Chat-app Telegram heeft een miljard dollar opgehaald met de verkoop van converteerbare obligaties, die na een beursgang omgezet kunnen worden in aandelen. Telegram krijgt onder andere 150 miljoen dollar van investeerders uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens Telegram-oprichter Pavel Durov heeft het bedrijf meer dan een miljard dollar opgehaald met de verkoop van de obligaties. Het geld zou komen van grote investeerders wereldwijd. Durov stelt dat Telegram met het geld verder kan groeien en onafhankelijk kan blijven. Het investeringsgeld moet ook het opzetten van het verdienmodel dat Telegram in december presenteerde, mogelijk maken.

Twee investeringsmaatschappijen uit Abu Dhabi stoppen ieder 75 miljoen dollar in Telegram. Mubadala Investment Company en Abu Dhabi Catalyst Partners maken dat bekend in een persbericht. Volgens Reuters gaat Telegram een nieuw kantoor opzetten in Abu Dhabi, naar aanleiding van de investering. Het team van Telegram werkt al vanuit een kantoor in de Verenigde Arabisch Emiraten.

In december maakte Durov bekend dat Telegram betaalde functies krijgt en dat er advertenties in kanalen getoond zullen worden. Dat is volgens de oprichter nodig om de chat-app door te blijven ontwikkelen en onafhankelijk te houden. Telegram blijft gratis en persoonlijke gesprekken en groepschats krijgen geen advertenties. De dienst heeft meer dan een half miljard maandelijks actieve gebruikers.