Polar brengt Ignite 2- en Vantage M2-sporthorloges uit

Polar brengt de Ignite 2 en Vantage M2 uit. Beide horloges hebben een hartslagmeter, gps en smartwatchfuncties zoals het doorgeven van notificaties. De Ignite 2 kost 230 euro en de Vantage M2 met meer sportfuncties, kost 300 euro.

Volgens Polar heeft de Ignite 2 een accuduur tot vijf dagen en is de smartwatch te personaliseren met verschillende wijzerplaten, kleuren en horlogebandjes, waaronder een bandje met Swarovski-kristallen. Het horloge kan ook het slaappatroon van dragers bijhouden en geeft dan ook inzicht in het lichamelijke herstelproces na inspanning.

Met Weekly Summary geeft het horloge volgens Polar dagelijkse begeleiding voor work-outs, gebaseerd op de mate van herstel en trainingshistorie. Ook krijgt het horloge een hartslagsensormodus voor realtime registratie van hartslag, die ook te koppelen is aan andere apparaten, zoals fietscomputers. Het horloge heeft smartwatchfuncties zoals muziekbediening, weersvoorspellingen en pushnotificaties.

Het horloge heeft een diameter van 43mm, is 8,5mm dik en gebruikt een scherm met een resolutie van 240x240 pixels. Het gewicht bedraagt inclusief polsbandje 35 gram en de accu heeft een capaciteit van 165mAh. De Ignite 2 komt eind april uit voor een adviesprijs van 230 euro.

Polar Vantage M2

De Polar Vantage M2 is een groter 'multisporthorloge' met meer opties voor trainingsbegeleiding. In de trainingsmodus gaat de accu tot honderd uur mee volgens de fabrikant. Het horloge biedt onder andere trainingsprogramma's voor hardlopers en de Training Load Pro-functie geeft meer inzicht in details.

Ook dit horloge kan slaap en herstel bijhouden en heeft de Weekly Summary-functie en smartwatchmogelijkheden. De Vantage M2 heeft daarnaast de Fuel Wise-functie, voor het registeren van eten en drinken tijdens lange sportsessies.

Met een diameter van 46mm is de Vantage M2 wat groter dan de Ignite 2 en met 12,5mm is het horloge ook dikker. Het gewicht is 45,5 gram inclusief polsband. Het 1,2"-scherm heeft een resolutie van 240x240 pixels en de accu heeft een capaciteit van 230mAh. De Polar Vantage M2 is direct verkrijgbaar voor 300 euro.

Update voor Grit X en Vantage V2

Polar kondigt ook een software-update aan voor de Grit X- en Vantage V2-sporthorloges. Daarmee krijgt de Grit X ondersteuning voor de Weekly Summary, hartslagsensormodus en muziekbediening. De Vantage V2 had die laatste twee opties al, maar krijgt ook de weeksamenvatting. De update komt later dit jaar uit.