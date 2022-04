Hyundai gaat samenwerken met Forze Hydrogen Racing-team van TU Delft

Hyundai gaat samenwerken met studententeam Forze Hydrogen Racing van TU Delft, dat gespecialiseerd is in waterstofraceauto's. Hyundai gaat kennis over brandstofceltechnologie delen en de studenten kunnen een beroep doen op ingenieurs van het automerk.

Volgens de aankondiging kan het studententeam van TU Delft dankzij de samenwerking terecht bij de ingenieurs van het Hyundai Motor Europe Technical Center, dat is gevestigd in het Duitse Rüsselsheim. Hyundai is samen met Toyota de enige autofabrikant die een waterstof-elektrische auto heeft uitgebracht op de Nederlandse markt. In het geval van Hyundai is dat de NEXO. Dat is wereldwijd ook de bestverkochte brandstofcelauto.

Hyundai en Forze denken door hun kennis te bundelen 'nog grotere stappen' te kunnen zetten op het gebied van brandstofceltechnologie. Het studententeam uit Delft bestaat uit zestig studenten en is sinds 2007 bezig met emissievrij racen.

Forze Hydrogen Racing werkt momenteel aan de Forze IX. Die raceauto met brandstofcel is de opvolger van de Forze VIII, die in 2019 meedeed aan een officiële race op het TT-circuit in Assen. De Forze IX is geïnspireerd op langeafstandracers uit het World Endurance Championship. Het team wil met de auto deelnemen aan races en de strijd aangaan met conventionele raceauto's.

In de Forze IX zitten twee brandstofcelsystemen, samen goed voor een vermogen van 240kW. De auto weegt 1500kg en heeft een topsnelheid van 300km/u. De sprint van 0 tot 100km/u gaat in minder dan drie seconden.

Presentatie van de Forze IX in augustus 2020