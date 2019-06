Gemeente Den Haag krijgt 35 waterstofauto's als regiotaxi

In de gemeente Den Haag worden 35 exemplaren van de Toyota Mirai-waterstofauto ingezet als regiotaxi. Een taxibedrijf heeft de auto's afgenomen, nadat de gemeente een aanbesteding had uitgeschreven voor CO₂-neutraal regiovervoer.

Volgens Toyota is het de eerste waterstoftaxivloot in Nederland. De Toyota Mirai is sinds 2015 op de markt en heeft een brandstofcel die energie opwekt om de elektromotor op de voorwielen aan te drijven. De komst van de waterstoftaxi's valt samen met de mogelijkheid om waterstof te tanken bij een benzinepomp in Den Haag. Volgens Omroep West kan dat sinds april.

De waterstofauto's worden ingezet als regiotaxi, ofwel wmo-vervoer. Dat is een vervoermethode die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is geregeld. De taxi's zijn bedoeld voor burgers die door een handicap of beperking niet zelfstandig kunnen reizen. In Den Haag opereren deze regiotaxi's sinds 1 juni onder de naam AV 070.

Volgens Toyota is de verkoop van waterstofauto's door de komst van de taxi's dit jaar met 152 procent toegenomen. Dat betekent dat er los van de 35 taxi's dit jaar 23 exemplaren van de Mirai zijn verkocht. De waterstofauto is te koop vanaf 80.935 euro.

De Toyota Mirai en de Huyundai Nexo zijn de enige waterstofauto's op de markt in Nederland. Er zijn momenteel echter weinig locaties in Nederland waar waterstof getankt kan worden. Tweakers publiceerde eind vorig jaar een achtergrondartikel over waterstof als alternatief voor elektrisch rijden.