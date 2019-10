Toyota toont tweede generatie waterstofauto Mirai met grotere actieradius

Toyota komt met een nieuwe versie van zijn Mirai-waterstofauto. Het uiterlijk van de nieuwe versie is flink aangepast en volgens de fabrikant is de actieradius dertig procent groter. Toyota verwacht dat de auto in de eerste helft van 2021 in Nederland beschikbaar is.

Toyota gaat de nieuwe Mirai presenteren op de Tokyo Motor Show, die op 23 oktober van start gaat. De fabrikant heeft daaraan voorafgaand al foto's en details online gezet. De getoonde Fuel Cell Mirai Concept lijkt nauwelijks op zijn voorganger, die uiterlijk veel weg had van de Prius. Toyota bouwt de nieuwe Mirai op zijn vorig jaar geïntroduceerde TNGA-platform.

Technische details geeft Toyota nog niet. Wel zegt de fabrikant dat de actieradius van de met de achterwielen aangedreven auto dertig procent groter is dan die van zijn voorganger. Dat komt door het gebruik van een verbeterd branfstofcelsysteem en grotere waterstoftanks. Het huidige model heeft een actieradius van zo'n vijfhonderd kilometer.

De nieuwe Mirai is 5 meter lang, 1,9 meter breed en 1,5 meter hoog. Er zijn vijf zitplaatsen en het interieur is voorzien van een dashboard met daarin een 12,3"-scherm. Toyota gaat de nieuwe Mirai vanaf 2020 uitbrengen in Japan en de VS. Een Nederlandse introductie volgt een jaar later.

Van de huidige Mirai, die in 2015 uitkwam, zijn er volgens Toyota 10.000 gemaakt. In Nederland kost die auto 81.000 euro en worden er jaarlijks enkele tientallen verkocht. De gemeente Den Haag zet sinds dit jaar 35 exemplaren van de Mirai in als regiotaxi.

Momenteel zijn de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo de enige waterstofauto's in Nederland. Locaties waar waterstof getankt kan worden, zijn nog schaars. Eind vorig jaar schreef Tweakers een achtergrondartikel over waterstof als alternatief voor elektrisch rijden.