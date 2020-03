Hyundai test waterstoftrucks in Zwitserland en wellicht later in Nederland

Hyundai gaat vanaf deze maand met vijftig waterstofvrachtwagens rijden in Zwitserland om te kijken of ze levensvatbaar zijn. Het bedrijf denkt dat elektrische vrachtwagens te zwaar zijn voor heuvelachtige gebieden. Wellicht komen de waterstoftrucks later dit jaar naar Nederland.

Met de vijftig Hyundai H2 Xcient-vrachtwagens wil het bedrijf volgens Reuters bewijzen dat de waterstofvrachtwagens een milieuvriendelijk alternatief zijn voor vrachtwagens die op diesel rijden. Een ander alternatief is een vrachtwagen met accucellen, zoals de Tesla Semi. Hyundai denkt echter dat deze vrachtwagens in heuvelachtige gebieden niet goed kunnen functioneren. Het bedrijf stelt dat als er meer vracht wordt vervoerd, de accu om de motoren van energie te kunnen voorzien, groter en zwaarder wordt. Door het toegenomen gewicht heeft een battery electric vehicle meer moeite met het beklimmen van steile bergen, zo redeneert Hyundai.

Het bedrijf begint met de vijftig vrachtwagens in Zwitserland, omdat ruim de helft van de energie van het land uit waterkrachtinstallaties komt. Het land heeft daarom de potentie om door middel van elektrolyse groene waterstof te produceren. Dergelijke waterstof is momenteel duurder dan diesel, maar Hyundai denkt dat dit prijsverschil in de loop der tijd zal afnemen. Door emissiewetgeving zal de dieselprijs stijgen, terwijl waterstofvrachtwagens door verbeterde efficiëntie minder waterstof nodig hebben, voorspelt Hyundai. De groene waterstof wordt geproduceerd door partner Hydrospider, die een 2MW-elektrolyse-installatie heeft gebouwd in Gösgen.

De energiecellen van de H2 Xcient-vrachtwagens hebben een vermogen van 190kW. De zeven hogedruktanks kunnen 35kg waterstof opslaan, met een totaal bereik van 400km. Hyundai begint met vijftig vrachtwagens, maar wil dat er tegen 2025 1600 rondrijden op de Zwitserse wegen. Hoeveel Hyundai investeert in het project, is niet bekend. Bedrijven betalen per gebruik voor de vrachtwagens. Het Zuid-Koreaanse bedrijf wil later dit jaar in twee andere landen beginnen, waarvoor het gaat kiezen uit Duitsland, Nederland, Noorwegen en Oostenrijk.