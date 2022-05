Waar accu-elektrische auto's zich in de praktijk hebben bewezen als hét duurzame alternatief bij personenvervoer, is er nog geen 'winnaar' als het gaat om vrachtwagens. Zowel waterstofelektrische als accu-elektrische vrachtwagens worden op kleine schaal getest, maar van commerciële toepassingen is nog nauwelijks sprake, zeker niet met grotere waterstofaangedreven trucks. Een Nederlandse Hyundai-dealer zet echter een voorzichtige eerste stap en gaat samen met schone-brandstoffenleverancier OG dertig waterstofvrachtwagens importeren om ze aan klanten te leasen.

Hyundai-dealer Groenewold & Dijkhuizen in Delfzijl wil tot 2022 in totaal dertig waterstofelektrische Hyundai H2 Xcient-vrachtwagens naar Nederland halen. Op dit moment lopen er 'verregaande' gesprekken om er een langdurig project van te maken en 'een veelvoud' aan waterstofvrachtwagens te importeren. Eind dit jaar moeten er een stuk of vijf rondrijden, vertelt Kim Groenewold, commercieel directeur van de dealer. De vijf trucks worden niet direct aan bedrijven verkocht, maar via een lease- of betalen-naar-gebruik-constructie aan zakelijke klanten aangeboden.