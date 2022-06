Kabinet verhoogt dit jaar subsidiepot voor elektrische vrachtwagens

Het kabinet gaat de subsidiepot voor de aanschaf van schone vrachtwagens van dit jaar verhogen. Ook het subsidiebudget voor schone bouwmachines wordt opgehoogd. De komende jaren wordt het subsidiebudget daardoor juist verlaagd.

Het kabinet verhoogt het subsidiebudget voor elektrische of waterstofvrachtwagens voor dit jaar met 11,5 miljoen euro. Aanvankelijk was daarvoor al een budget van 13,5 miljoen euro uitgetrokken. Sinds 9 mei konden ondernemers aanspraak maken op dat budget voor de aankoop van elektrische of waterstofvrachtwagens. De eerste 13,5 miljoen euro raakte binnen een dag al op, omdat er veel belangstelling voor was.

In totaal ligt het budget voor dit jaar dus op 25 miljoen euro. Daarmee moeten dit jaar 450 nieuwe schone vrachtwagens op de weg verschijnen. Volgens het kabinet is dat een verdrievoudiging van het huidige aantal. Het kabinet gaat met het extra budget alleen voorstellen beoordelen die in mei al zijn ingediend door ondernemers. Het wordt niet mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

Ook het subsidiebudget voor bouwmachines die elektrisch of op waterstof rijden, wordt voor dit jaar opgehoogd. Aanvankelijk was daar 8,3 miljoen euro voor uitgetrokken, maar dat budget wordt voor dit jaar verhoogd met 22,2 miljoen euro extra. Dat budget kan gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe elektrische of waterstofbouwvoertuigen, maar ook om 'bestaande machines die op diesel draaien om te bouwen'.

Met de extra subsidies voor dit jaar trekt het kabinet zijn subsidieplannen voor duurzame vrachtwagens en bouwmachines naar voren. Omdat het kabinet dit jaar extra subsidie vrijmaakt, zal het subsidiebudget voor de komende jaren lager uitvallen. Voor elektrische vrachtwagens onderzoekt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat mogelijkheden om het budget verder aan te vullen, iets wat de Tweede Kamer ook graag wil. Ook bij de subsidiepot voor bouwmachines wordt in de gaten gehouden of de komende jaren voldoende budget is.