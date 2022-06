BASF bouwt fabriek voor recyclen nikkel, mangaan, kobalt en lithium uit accu's

Het Duitse chemiebedrijf BASF gaat een fabriek in Duitsland bouwen voor het recyclen van 'zwarte massa', een samenstelling van nikkel, mangaan, kobalt en lithium. Dit zijn de voornaamste elementen uit kathodes van hedendaagse lithiumionaccu's van elektrische auto's.

Volgens BASF zal de bouw van deze fabriek de bestaande hub in Scharzheide voor de productie en recycling van cathode active materials versterken. Op deze locatie in het oosten van Duitsland is het bedrijf dus al aanwezig met een faciliteit voor de productie van kathodes. De bouw moet in 2024 van start gaan en plaats bieden aan dertig nieuwe medewerkers. De jaarlijkse verwerkingscapaciteit bedraagt 15.000 ton aan accu's uit elektrische auto's en productieschroot.

De productie van zwarte massa is te beschouwen als de eerste stap in het recyclingproces van accu's. Zwarte massa bevat hoge concentraties lithium, nikkel, kobalt en mangaan en zal de bron worden voor de hydrometallurgische raffinaderij die BASF rond 2025 wil gaan bouwen. Die fabriek zal vooral de gewenste metalen uit gebruikte autoaccu's terugwinnen om ze weer opnieuw te kunnen gebruiken.

Volgens het bedrijf wordt met de komende fabriek voor zwarte massa de keten gesloten, in de zin dat hiermee een schakel wordt gevormd tussen versleten accu's en de productie van cathode active materials voor nieuwe accu's. BASF stelt dat hiermee het end-to-endrecyclingproces geoptimaliseerd wordt, leidend tot een lagere CO 2 -uitstoot, een verminderde afhankelijkheid van gedolven grondstoffen en de mogelijkheid van een circulaire economie.