OPPO brengt A77 5G-smartphone met MediaTek Dimensity 810-soc uit voor 279 euro

OPPO brengt zijn A77 5G-smartphone uit in Nederland. Het toestel is in veel opzichten gelijk aan de voorganger, maar de Qualcomm-soc is vervangen door een MediaTek Dimensity 810 met 5G-ondersteuning. De lage schermresolutie en maximale filmresolutie krijgen geen upgrade.

Net als zijn voorganger heeft de OPPO A77 5G een 6,56"-scherm met een resolutie van 1612x720 pixels en een refreshrate van 90Hz. Aan de achterkant zit een primaire 48-megapixelcamera en een tweede 2-megapixeldieptecamera voor een scherptediepte-effect. De frontcamera heeft een 8-megapixelsensor.

Het toestel maakt filmpjes met een resolutie van maximaal 1920x1080 pixels bij 30fps. In de 720p-slowmotionmodus is dat 120fps. De A77 ondersteunt 33W-snelladen met de SuperVOOC 3.0-techniek en is voorzien van een 3,5mm-jack en USB-C-aansluiting. In de powerknop aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner.

OPPO stopte een Qualcomm Snapdragon 680-soc in de A76, maar kiest voor de opvolger voor een exemplaar van MediaTek. Dat is de op 6nm-gemaakte Dimensity 810 met geïntegreerd 5G-modem. OPPO maakt versies met 4 of 6GB ram en 64 of 128GB flashopslag. De adviesprijzen bedragen 279 en 319 euro. Het toestel wordt geleverd met ColorOS 12.1, dat is gebaseerd op Android 12.